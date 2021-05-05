Чешский фильм "Пойманы в сети" завершил показ премьер на фестивале "Край света. Запад"

КАЛИНИНГРАД, 5 мая. /ТАСС/. Фильм чешских режиссеров "Пойманы в сети" о проблемах безопасности подростков в социальных сетях и педофилии завершил в среду премьерный показ фильмов, включенных в конкурсную программу международного кинофестиваля "Край света. Запад", который проходит в Калининграде с 30 апреля по 7 мая.

"Сегодня у нас последний премьерный показ конкурсной программы, которая состояла из 10 фильмов <...> Это тема, связанная с безопасностью наших детей в интернете, с тем, как нужно себя вести, чтобы не стать жертвой шантажа, сексуального преступления, домогательства. Это, мне кажется, невероятно важная тема", - сказал, представляя картину, программный директор фестиваля Алексей Медведев.

Фильм "Пойманы в сети" раскрывает масштабы проблемы безопасности ребенка в социальных сетях, в том числе педофилии. Режиссеры Барбора Халупова и Вит Клусак пригласили трех актрис (Сабина Длоуха, Анежка Питартова и Тереза Тежка), чтобы они сыграли 12-летних девочек, которые выходят в социальные сети в интернете. В павильоне были выстроены декорации детских комнат, для консультаций по поводу этических вопросов приглашены психологи, сексологи и другие эксперты. За время эксперимента, длившегося десять дней, с девушками связались 2 458 мужчин, в том числе с непристойными предложениями. Некоторые из них попали в фильм. Авторы скрыли их лица, но оставили для зрителей возможность видеть глаза, передающие эмоции.

На фестивале фильм представлен в двух версиях - 18 плюс, рассчитанной на взрослую аудиторию, и 12 плюс - для подростков. Из версии для подростков удалены жесткие моменты, но проблема от этого не воспринимается менее остро, отметил Медведев. По его словам, фильм нужно рассматривать не только как произведение искусства, но и как "образовательную документальную ленту, которая ждет показа не только на кинофестивалях, но и в школах, на образовательных уроках". Такие планы есть и в Чехии, и в Японии, где фильм идет достаточно широко, и в Германии, где готовится дистрибуция картины. "У нас [в России] пока международная премьера версии 12 плюс участвует в конкурсе нашего международного кинофестиваля", - уточнил Медведев.

Продюсер фильма Филипп Ремунда на встрече со зрителями после показа картины рассказал, что по ее материалам возбуждено несколько уголовных дел. "Полиция запросила материалы, все материалы были переданы. Заведен целый ряд уголовных дел, и некоторые люди на основе этих материалов осуждены, а по некоторым до сих пор идут уголовные процессы", - сказал он. По его словам, изначально фильм планировался как социальная реклама, направленная на предупреждение проблем, с которыми столкнулись его героини. В процессе работы авторы были потрясены ее масштабами. "То, что нас ожидало, это было полное потрясение, потому что сразу же [после создания профиля несовершеннолетней в соцсети] десятки, десятки, десятки людей начинали выходить на контакт с непристойными предложениями. Сначала это просто была часть сбора информации, потом мы начали фиксировать это на пленку, и с каждым днем съемок, с каждым днем этого процесса наш шок был все больше и больше", - сказал он.

О фестивале

В этом году фестиваль "Край света. Запад" проводится в Калининграде во второй раз. В 2020 году он не состоялся из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В конкурсную программу включены 10 документальных и игровых работ кинематографистов из России, Франции, Нидерландов, Польши, Чехии, Дании, Ирана и США. Показы бесплатны для всех желающих.

Помимо кинопоказов во время фестиваля в Калининграде работают три творческие мастерские. Это мастерская документального кино под руководством режиссера Ольги Привольновой, мастерская анимации, которую возглавила ведущий преподаватель анимационной студии "Да" Александра Пивоварова - под ее руководством дети в возрасте от 7 до 11 лет учатся сценарной работе, раскадровке, работе в аналоговых техниках анимации и в итоге создадут коллективный анимационный фильм в технике бумажной перекладки. В мастерской "Кинолаборатория" азам кино участников учат сценарист Лена Ванина и режиссер Кирилл Кулагин. Результатом станет документально-игровой фильм, который будет показан на церемонии закрытия кинофорума.