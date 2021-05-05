Конкурс Мацуева Grand Piano Competition присудил сразу два Гран-при

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Жюри III Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition присудило сразу два Гран-при - российским музыкантам Петру Акулову и Сергею Давыдченко. Итоги смотра подвели в среду в Концертном зале им. Чайковского в Москве.

"Решением жюри мы даем два Гран-при. Это Петр Акулов и Сергей Давыдченко", - объявил художественный руководитель конкурса, народный артист России Денис Мацуев. По условиям смотра, они получают акустический рояль Yamaha C3Х.

Ситуация с двумя обладателями Гран-при уже была на первом конкурсе Grand Piano Competition в 2016 году, тогда главный приз разделили Александр Малофеев и Сандро Небиеридзе.

Ранее по итогам второго очного тура - выступления с Госоркестром им. Светланова под управлением Юрия Ткаченко - были определены лауреаты конкурса и обладатели денежной премии в размере $5 тыс. Помимо обладателей Гран-при, ими стали российские пианисты Николай Бирюков, Екатерина Бонюшкина, Варвара Кутузова и Даниил Тюрин, а также Жуй Мин из Китая, Анаит Стельмашова из Грузии.

Всего в очных прослушиваниях этого года приняли участие 14 музыкантов из семи стран. Их оценивало профессиональное жюри: профессор Международной академии в Имоле (Италия) Борис Петрушанский, профессор Музыкального университета имени Фредерика Шопена в Варшаве Петр Палечный, президент фестиваля в Анси Паскаль Эсканд, профессора Московской консерватории Павел Нерсесьян и Владимир Овчинников, директор Центральной музыкальной школы Валерий Пясецкий.

Grand Piano Competition проходит раз в два года, в нем могут принять участие музыканты в возрасте до 16 лет включительно. В этом году жюри смотра пересмотрело правила. В связи с тем, что в 2020 году конкурс был перенесен из-за пандемии коронавируса, к участию были допущены претенденты, приславшие видеозаписи в прошлом году, даже если их возраст к моменту начала состязания 2021 года превысил 16 лет.