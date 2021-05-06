В России выходит в повторный прокат военная драма "Иди и смотри" Элема Климова

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Отреставрированная версия военной исторической драмы "Иди и смотри" Элема Климова выходит в повторный российский прокат, сообщает пресс-служба проекта.

"Искусство кино" при поддержке ФГУП "Киноконцерн "Мосфильм" выпускает в повторный прокат картину "Иди и смотри" Элема Климова в версии, прошедшей цифровую реставрацию", - говорится в сообщении. Увидеть фильм можно будет в Москве, Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Воронеже, Екатеринбурге, Сочи, Туле и других городах России.

Картина "Иди и смотри" вышла в 1985 году к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне, в советском прокате фильм посмотрели более 29 млн зрителей. Сценарий создан по мотивам произведений Алеся Адамовича. Главную роль в драме исполнил Алексей Кравченко.

Режиссер при съемках картины использовал настоящие снаряды и боевые патроны, поскольку стремился к подлинности происходящего. Фильм был отмечен призами нескольких крупных кинофестивалей, а также выдвигался от СССР на премию "Оскар", но не попал в число номинантов. В 2017 году драма участвовала в секции "Венецианская классика" международного Венецианского кинофестиваля, где удостоилась главной награды.