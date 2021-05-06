Умер актер, режиссер и театральный педагог Олег Зорин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Ветеран Академического театра имени Ленсовета режиссер, актер и педагог Олег Зорин умер в четверг на 82-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил директор театра Валерий Градковский.

"Олег Дмитриевич умер сегодня утром. Он до последнего дня работал, был в достаточно бодром рабочем состоянии и активно участвовал в жизни театра. Но все-таки возраст, к сожалению, берет свое. Он работал в театре как режиссер и как артист, и на курсе, который традиционно набирался нашей Театральной академией при Театре имени Ленсовета, он был педагогом, и наши лучшие артисты Лариса Луппиан, Сергей Мигицко и многие другие - это все его ученики", - рассказал директор театра.

Ученик театрального педагога профессора Бориса Зона, Олег Зорин в 1961 году был принят Игорем Владимировым в труппу Театра имени Ленсовета. Играл в спектаклях "Жестокость", "Мистерия-буфф", "Левша", "Человек и джентльмен", "Малыш и Карлсон, который живет на крыше", "Миссис Пайпер ведет следствие", "Фредерик, или Бульвар преступлений". В 1985-1995 годах работал в театре "Эксперимент", где активно выступал в жанре театра одного актера. В 1995 году вновь вернулся в театр имени Ленсовета на должность режиссера.

Олег Зорин работал на петербургском телевидении. Как режиссер поставил здесь спектакль "Профессия миссис Уоррен" по пьесе Бернарда Шоу.