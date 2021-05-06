Эрмитаж открыл выставку о работе музея в годы Великой Отечественной войны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж открыл в четверг выставку, посвященную работе музея с 1941 по 1945 год. Экспозиция рассказывает, каким образом проходила экстренная эвакуация экспонатов во время войны, а также о работе сотрудников по сохранению здания и коллекций в условиях военного времени.

Как рассказали в пресс-службе музея, приказ об эвакуации коллекций Эрмитаж получил на второй день войны, и с этого момента все сотрудники были мобилизованы на упаковку экспонатов. С 1 по 20 июля 1941 года на двух эшелонах вывезли 1,3 млн произведений искусства.

"Хороший пример - те знаменитые ящики, это потрясающая инсталляция. Ящики, которые фигурируют в рассказах об эвакуации, о двух эвакуациях. Это ящики, в которых Эрмитаж уезжал в 1917 году в эвакуацию и в них же значительная часть коллекции уезжала в эвакуацию в Свердловск в 1941 году", - рассказал на церемонии открытия выставки генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Те сотрудники Эрмитажа, которые остались в блокадном Ленинграде, проводили работу, чтобы сохранить здания и коллекции в условиях военного времени. Они заклеивали окна, в залы и на чердаки поднимали песок, расставляли емкости для воды, лопаты, асбестовые колпаки и клещи для тушения зажигательных бомб. Некоторые из этих инструментов сохранились и представлены на выставке.

Кроме того, на экспозиции представлена карта попадания снарядов и авиабомб в здание музея, фотографии Эрмитажа после разрушения и фрагменты самих снарядов. Также представлены и предметы, отражающие рутинную работу музея, в том числе канцелярские предметы, стенгазета, так как научная работа и делопроизводство во время войны не останавливались.