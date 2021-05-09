Тилль Линдеманн опубликовал снятый в Эрмитаже клип на песню "Любимый город"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая. /ТАСС/. Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал 9 мая на своем YouTube-канале клип на советскую песню "Любимый город", снятый в Государственном Эрмитаже. Он исполнил ее на русском языке.

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский подтвердил, что поддержал идею снять клип в интерьерах музея и предоставил Линдеманну возможность провести съемки. Он отметил, что съемки организовали как одно из событий года "Россия - Германия", который начался выставкой "Железный век. Европа без границ". По словам Пиотровского, она "совместила размах научного сотрудничества с интеллигентной манерой обращения с "перемещенным искусством".

Руководитель Эрмитажа отметил, что в клипе "Любимый город" Линдеманн поет русскую военную песню в интерьерах здания немецкого архитектора Лео фон Кленце, которое от налетов немецкой авиации защитили ленинградцы. "Творения Кленце в Мюнхене были уничтожены американо-британскими бомбардировками. В этом контексте небезразлично, что Рамштайн (с одним "м" в отличие от названия группы) - главная военно-воздушная база США в Германии", - говорится в комментарии Пиотровского, размещенном на сайте Эрмитажа.

Пиотровский отметил, что "диалог культур может принимать самые парадоксальные формы, оставаясь при этом диалогом и мостом над разорванным миром".

Песня "Любимый город" была написана в 1939 году композитором Никитой Богословским на стихи поэта Евгения Долматовского. Широкую известность композиция приобрела после выхода на экраны фильма "Истребители" (1939). Ее исполнял сыгравший одну из главных ролей в картине советский актер и певец Марк Бернес. Особенно широко песня стала исполняться весной 1941 года.