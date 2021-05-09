Власти Ливии вернут в страну похищенную в 2011 году 1800-летнюю статую Персефоны

КАИР, 9 мая. /ТАСС/. Руководство Ливии договорилось с британскими властями о возвращении 1800-летней статуи Персефоны, вывезенной в 2011 году контрабандным путем на фоне гражданской войны в стране. Об этом говорится в сообщении МИД Ливии, опубликованном в воскресенье на его сайте.

"13 апреля 2021 года в Лондоне в посольстве Ливии в Соединенном Королевстве состоялась передача статуи Персефоны, вывезенной в 2011 году в Великобританию контрабандным путем", - указано в заявлении. В нем также подчеркивается, что во время передачи артефакта "был подписан специальный протокол между временным поверенным в делах посольства Ливии в Лондоне и главой отдела Древней Греции и Древнего Рима Британского музея Питером Хьюго".

Ливийское внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что процесс возвращения статуи был очень длительным и включал в себя множество юридических, политических и иных процедур.

Статуя Персефоны была вывезена в ходе гражданской войны в Ливии из развалин античного города Кирена, расположенных неподалеку от современного Шаххата (северо-восток страны) и включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Произведение искусства стоимостью 1,5 млн фунтов стерлингов ($2,1 млн) было конфисковано таможней Соединенного Королевства в декабре 2013 года после того, как оно было обнаружено на складе в лондонском аэропорту Хитроу. Выходец из Иордании Риад аль-Кассад пытался продать статую за 72 тыс. фунтов стерлингов ($100,6 тыс.), утверждая, что она была создана в XVII веке. В 2015 году Вестминстерский окружной суд Лондона постановил вернуть античную ценность законному владельцу - ливийским властям.