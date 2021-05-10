Выставка написанной в 1905 году панорамы обороны Севастополя пройдет до конца года

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 мая. /ТАСС/. Выставку фрагментов панорамы обороны Севастополя 1854-1855 годов, уцелевших при пожаре 1942 года и отреставрированных московскими специалистами, планируется организовать в городе до декабря. Об этом в понедельник сообщил ТАСС директор Музея героической обороны и освобождения Севастополя Александр Барков.

Ранее он информировал, что в 2021 году планируется вернуть фрагменты полотна в Севастополь из Москвы, где они хранились более полувека. Панораму к 50-летию первой обороны Севастополя в годы Крымской войны написал Франц Рубо, которого принято считать основоположником отечественной школы батальной и панорамной живописи. Два фрагмента были переданы в музей-панораму "Бородинская битва" в 1965 году. Их реставрация была проведена к концу 2019 года.

"Мы выставим панораму Рубо [фрагменты полотна]. К концу года это планируем", - сказал Барков.

Директор музея пояснил, что экспозицию хотят организовать в выставочном центре музея в бывшем кинотеатре "Украина". Пространства для выставок там были оборудованы всего несколько лет назад. При этом здание, где сейчас выставлено написанное после Великой Отечественной войны новое полотно панорамы, к тому моменту уже закроется на долгосрочный ремонт и будет недоступно для посетителей.

Также в течение этого года в музее планируется выставить картины известного художника-мариниста Ивана Айвазовского, галерея которого в Феодосии закрылась на ремонт в марте и будет недоступна для посещения около года. Кроме того, сотрудники учреждения рассчитывают принять наиболее интересные картины из Севастопольского художественного музея имени М. П. Крошицкого, здание которого уже несколько лет находится в ремонте.

О панораме

В основе сюжета полотна, написанного Рубо, день отражения защитниками Севастополя штурма Малахова кургана и Корабельной стороны 6 (18) июня 1855 года. Почти 40 лет оно экспонировалось в специально построенном здании на Историческом бульваре, экскурсии проводились даже во время Второй обороны - боев за город в 1941-1942 годах. Но 25 июня 1942 года во время налета фашистской авиации и артиллерийского обстрела здание панорамы загорелось. Для спасения полотна его пришлось разрезать на части, но все равно сохранить удалось лишь две трети картины - 86 фрагментов. Их вывезли в Новороссийск, а потом переправили в Москву.

Полотно, которое сейчас выставляется в здании панорамы, - работа коллектива советских художников. Они создали картину на основе спасенных фрагментов оригинального полотна. К 100-летию первой обороны Севастополя живописное полотно, предметный план и само здание панорамы были воссозданы.

Крымская война началась осенью 1853 года, а через год вооруженные силы коалиции Франции, Англии, Турции и Сардинии (Италии), обладая большим числом кораблей, блокировали у берегов Крымского полуострова русский флот. 13 сентября 1854 года началась осада Севастополя, которая продолжалась 11 месяцев и унесла жизни более 150 тыс. человек. Бои за город во время Крымской войны принято называть первой обороной Севастополя.