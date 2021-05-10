Второй этап Берлинале планируют провести в уличных кинотеатрах с 9 по 20 июня

БЕРЛИН, 10 мая. /ТАСС/. Организаторы Берлинского кинофестиваля придерживаются плана провести сеансы с 9 по 20 июня, для посещения будет необходимо предъявить отрицательный результат теста на коронавирус.

"Мы рады, что можем предоставить зрителям возможность посетить сеансы в 16 кинотеатрах под открытым небом", - говорится в опубликованном в понедельник сообщении организаторов киносмотра. Ранее эти планы оказались под вопросом из-за третьей волны пандемии, пик которой пришелся на апрель. Теперь ситуация улучшается, власти Берлина сочли проведение фестиваля реальным, указывается в пресс-релизе.

Берлинский кинофестиваль в 2021 году проходит в два этапа. 1-5 марта в онлайн-формате члены жюри просмотрели работы участников основной программы и присудили призы. Обычные сеансы для широкой публики, церемонии открытия и вручения наград были намечены на 9-20 июня. Изначально планировалось, что фестиваль состоится в феврале.

Из года в год сеансы Берлинского кинофестиваля посещают в общей сложности более 300 тыс. человек, в разных программах представлены сотни фильмов, аккредитацию запрашивают тысячи журналистов со всего мира. Кинофорум приносит в казну федеральной земли Берлин стабильно по €120-130 млн.