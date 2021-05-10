Шведская академия рассекретила архивы о присуждении Нобелевской премии Солженицыну

СТОКГОЛЬМ, 10 мая. /ТАСС/. Кандидатура Александра Солженицына (1918-2008), получившего в 1970 году Нобелевскую премию по литературе "за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы", была выдвинута на эту награду в том году вместе еще с 75 претендентами. Об этом свидетельствуют обнародованные в понедельник Шведской академией архивные документы.

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В 1970 году в седьмой раз на премию был выдвинут и Владимир Набоков. Однако дальнейшего обсуждения его кандидатуры не последовало. "Предложение было отклонено ранее", - коротко пояснил комитет.

Списки номинантов держатся в секрете 50 лет. Среди имен в обнародованном в понедельник списке бразильский писатель Жоржи Амаду, аргентинский прозаик, поэт, публицист Хорхе Луис Борхес, немецкий писатель Генрих Бёлль, швейцарский писатель и драматург Макс Фриш, немецкий писатель Гюнтер Грасс, английский романист Грэм Грин, шведские литераторы Эйвинд Юнсон и Харри Мартинссон, итальянский писатель Альберто Моравиа, чилийский поэт Пабло Неруда, французский автор детективов Жорж Сименон, норвежский поэт и прозаик Терьей Весос.

Перед окончательным голосованием Шведская академия обсуждала кандидатуры австралийского писателя Патрика Уайта (1912-1990, лауреат Нобелевской премии по литературе 1973 года "за эпическое и психологическое мастерство, благодаря которому был открыт новый литературный материк"), англо-американского поэта и драматурга Уистена Хью Одена (1907-1973), чилийского поэта Пабло Неруда (1904-1973, лауреат Нобелевской премии по литературе 1971 года "за поэзию, которая со сверхъестественной силой воплотила в себе душу и судьбу целого континента") и французского писателя Андре Мальро (1901-1976).

Получить диплом и денежную составляющую Нобелевской премии Солженицын смог после высылки из СССР - 10 декабря 1974 года.

Кандидатура Солженицына

Кандидатуру Солженицына предложили шесть человек, имеющих право выдвижения на литературную премию. В том числе профессор Калифорнийского университета в Беркли и специалист в области романских языков Яков Малкиел, который предлагал Солженицына еще годом раньше. В своем письме от 19 декабря 1969 года он отмечал, что выбор писателя "станет логичным" и что "художественная репутация" Солженицина "чрезвычайно выросла" благодаря публикациям двух его больших романов ("В круге первом" и "Раковый корпус") как на Западе, так и в СССР, где их читали в самиздатовских копиях.

Профессор истории литературы университета Умео Магнус фон Платен (Швеция) в своей мотивировке подчеркивал, что Солженицын достоин премии потому, что "с одной стороны, он необыкновенным образом развил классическую повествовательную традицию, а с другой - выраженная в его произведениях моральная позиция полностью соответствует требованию идеального, связанному с этой премией". "Еще одно соображение, которое, конечно, не играет здесь никакой роли, но в моих глазах является значимым, состоит в том, что Нобелевская премия сделала бы его положение более надежным, по крайней мере в долгосрочной перспективе", - заявил он.

Однако член Шведской академии поэт Артур Лундквист, получивший в 1957 году международную Ленинскую премию "За укрепление мира между народами", сомневался в художественных достоинствах произведений Солженицина и при обсуждении поставил кандидатуру Солженицына на третье место среди "вышедших в финал" претендентов - после Неруды и Уайта.

"Я хочу поставить под вопрос то, о чем в целом - в его случае - не говорится, а именно художественную ценность его произведений. Считаю неоспоримым то, что его форма романа продолжает традицию реализма XIX века и на фоне давно уже развивающейся как западноевропейской, так и американской и латиноамериканской романной формы предстает достаточно примитивной и неинтересной. Даже передовые критики утрачивают художественный подход под неимоверным впечатлением от его материала. Когда же вызванная политическими, гуманитарными и другими соображениями шумиха вокруг произведений уляжется, наверняка, начнется переоценка его литературных заслуг", - написал он в своем заключении.

В первый раз кандидатура Солженицына была выдвинута на Нобелевскую премию в 1969 году и уже тогда Нобелевский комитет отмечал, что писатель действительно достоин награды. В Шведской академии также обсуждалось и то, как премия может отразиться на судьбе писателя в СССР и не подвергнется ли он из-за нее новым преследованиям. В связи с этим постоянный секретарь академии Карл Рагнар Гиров связался с послом Швеции в Москве Гуннаром Яррингом и попросил его сообщить на этот счет свои соображения.

В частной беседе с Гировым Ярринг сказал, что, по его мнению, присуждение премии не должно было иметь для Солженицына особо драматических последствий, даже если власти этому и не обрадуются. При этом посол не исключал, что из желания подтвердить позицию лояльного советской власти гражданина, пусть и не разделяющего ее основные установки, в существовавших на тот момент условиях Солженицын мог добровольно отказаться от премии. Это мнение Ярринга Гиров также изложил в своем комментарии.

Выдвижение кандидатур

Кандидатуры на Нобелевскую премию имеют право предлагать члены Шведской академии и аналогичных учреждений других стран, профессора литературы и лингвистики, лауреаты премии предыдущих лет и председатели писательских организаций. Каждый год в октябре академия рассылает 600-700 приглашений своим коллегам из разных стран, чтобы они предложили кандидатов на премию. Сделать это нужно до 31 января, чтобы Шведская академия в течение весны смогла выделить в этом списке сначала 20 наиболее достойных писателей, а потом сократить его до пяти. За лето члены академии еще раз должны ознакомиться с творчеством номинантов, чтобы обсудить их кандидатуры осенью.