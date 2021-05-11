Фестиваль "Петербургская музыкальная весна" представит творчество 80 композиторов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Фестиваль "Петербургская музыкальная весна" откроется во вторник в Большом зале филармонии имени Дмитрия Шостаковича программой в честь Дня Победы "Праздник со слезами глазах". Этот форум новой музыки в 56-й раз пройдет в концертных залах города с 11 по 25 мая при свободном посещении горожан.

"Наш фестиваль - поистине старожил культурной жизни города. То, что это уже 56-я "Весна", означает, что фестиваль выдержал проверку временем и востребован зрителями, которые посещают его бесплатно. Это действительно петербургский праздник, потому что в его программах подавляющее количество произведений написано нашими современными композиторами и прозвучит в исполнении петербургских музыкантов. Всего в программе - около 80 композиторских имен, и почти половина произведений - это мировые премьеры", - сказал ТАСС художественный директор фестиваля композитор Григорий Корчмар.

Исполнения включены уже в первый вечер. Два из них напрямую связаны с военной темой - это "Траурно-триумфальные фанфары" для симфонического оркестра Александра Радвиловича и "Баллада о зенитчицах" Светланы Нестеровой. Знаменательным событием станет мировая премьера последней, 34-й симфонии композитора Сергея Слонимского, умершего более года назад.

В программе фестиваля - два симфонических концерта. В Доме композиторов пройдет цикл вечеров "Петербургская камерата" с новыми произведениями камерной музыки. В фестивале участвуют Академический оркестр филармонии, Симфонический оркестр капеллы, Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр, хоровые коллективы, солисты. По словам художественного директора, "это не только наши многолетние партнеры, но и друзья".

Из-за пандемии фестиваль, не прошедший в минувшем году, пришлось дважды переносить.

"Петербургская музыкальная весна", основанная народным артистом СССР Андреем Петровым, является старейшим в России фестивалем новой музыки и одним из старейших во всей Европе. Его программы разных лет представляют творческие поиски композиторов города. В составе его Союза композиторов - около 200 членов, что уступает по численности только московской организации. Возглавляет Союз композиторов Санкт-Петербурга заслуженный деятель искусств России Григорий Корчмар, который в конце апреля был переизбран на эту должность на третий срок.