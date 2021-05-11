Основная программа кинофестиваля "Камера-посредник" стартует в Третьяковской галерее

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Основную программу IX Московского международного фестиваля визуальной антропологии "Камера-посредник" начнут демонстрировать в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке. При этом сетевой доступ к фильмам режиссеров-дебютантов на сайте фестиваля, конкурс среди которых планировалось завершить 10 мая, будет продлен до закрытия основной программы.

"Мы планировали завершить онлайн конкурс дебютов 10 мая, но итоги подведем не к открытию, а к закрытию фестиваля, то есть 16 мая. Не забывайте голосовать", - сообщается на странице кинофестиваля в Facebook.

В 2021 году на участие в кинофестивале было получено около 260 заявок. Из них отобрано 32 фильма. В дебютную программу, победителей которой выбирают зрители, вошли 14 лент, которые доступны для просмотра на сайте фестиваля. 18 же фильмов основной программы будут показаны в Инженерном корпусе Третьяковской галереи с 11 по 16 мая.

Основную программу откроет фильм "Аит Атта: кочевники высокого атласа" (Эда Элиф Тибет, Инанк Текгук, Марокко - Швейцария, 2020). В этом году в нее впервые включен специальный сеанс короткометражных фильмов. Среди вошедших в основную программу российских фильмов - "Старая вера - Новая земля" (Сергей Головецкий, 2019) о старообрядцах в Австралии и "Асель-Туй, потомок Туя" о научно-исследовательской экспедиции 2019 года под руководством Николая Миклухо-Маклая - младшего. в Папуа - Новой Гвинее. Закроет фестиваль лента "Кошерный пляж" (Карин Кайнер, Израиль, 2019).

Визуальная антропология как направление кинематографа развивалась в русле документального кино и социальной антропологии - исследовании и описании человеческих сообществ. Создатели антропологических фильмов используют одновременно язык кинематографии и метод включенного наблюдения, с помощью которого ученые работают в поле. Задача такого кино - создать экранный диалог, "втянуть" зрителей в жизнь появляющихся на экране сообществ.

Организаторами фестиваля "Камера-посредник" в 2021 году выступили МГУ им. М. В. Ломоносова, Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, Центр Гиляровского (Музей Москвы). Он проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Проведение фестиваля, согласно информации на его сайте, также поддерживают посольство Эстонии в РФ, Чешский культурный центр, Институт Сервантеса, Фонд им. Н. Н. Миклухо-Маклая, Европейская координационная группа фестивалей антропологического кино (CAFFE) и Евразийская академия телевидения и радио (ЕАТР).