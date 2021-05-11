Том Круз в знак протеста вернул свои награды "Золотого глобуса"

НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. /ТАСС/. Американский актер Том Круз вернул свои награды "Золотого глобуса" Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, занимающихся определением победителей этой премии, в знак протеста против недостаточного разнообразия в жюри представителей американского общества. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на источники, близкие к актеру.

Как отмечает телеканал, Круз за свою карьеру трижды становился лауреатом "Золотого глобуса": в 1990 году за роль ветерана Рона Ковика в фильме "Рожденный четвертого июля" (Born on the Fourth of July , 1989), в 1997 году за роль спортивного агента Джерри Магуайера в одноименном фильме (Jerry Maguire, 1996), а в 2000 году Круз удостоился премии как лучший актер второго плана в фильме "Магнолия" (Magnolia, 1999).

Ранее в понедельник телекомпания NBC, которая традиционно вела трансляцию церемонии вручения премии "Золотой глобус", заявила, что не будет делать это в 2022 году из-за того, что жюри не отражает в достаточной степени разнообразие американского общества. При этом телеканал выразил готовность провести трансляцию в 2023 году, если в состав жюри будут внесены соответствующие изменения.

В феврале газета Los Angeles Times сообщила о полном отсутствии в жюри премии, состоящем из 87 журналистов, темнокожих. Организаторы обещали исправить это упущение и "произвести необходимые изменения" как в самой организации, так и "в индустрии в целом".

Премия "Золотой глобус", ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности уступает в США лишь "Оскару". Награда вручается по итогам прошедшего года в более чем двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение.

Награда была учреждена иностранными журналистами в октябре 1943 года, а первая церемония награждения состоялась в январе 1944-го. До 1958 года церемонию вели члены Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, впоследствии на роль ведущих стали приглашать известных исполнителей и профессиональных телеведущих. Лауреатов премии определяют члены ассоциации.