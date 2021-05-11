Жюри "Золотого глобуса" проведет реформу своего состава к началу августа

НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. /ТАСС/. Ассоциация иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, которая занимается определением победителей премии "Золотой глобус", к началу августа пересмотрит свой состав в свете набирающего обороты скандала из-за недостаточного разнообразия в жюри награды представителей американского общества. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба "Золотого глобуса" на сайте премии, опубликовав план работы над будущей реформой.

Согласно плану, уже к концу мая организация будет вести поиск как минимум 20 новых членов жюри и параллельно работать над новым этическим кодексом. По завершении работы в начале августа планируется выбрать новое руководство, а нынешнее сложит с себя полномочия. "Вне зависимости от даты следующей церемонии "Золотого глобуса", внесение изменений так быстро и вдумчиво, как это возможно, остается главным приоритетом для нашей организации. Мы приглашаем партнеров в нашей индустрии за стол переговоров, чтобы выработать системную реформу, которая назрела уже давно как в нашей организации, так и в индустрии в целом", - говорится в сообщении.

В феврале газета Los Angeles Times сообщила о полном отсутствии темнокожих в жюри премии, состоящем из 87 журналистов. Несмотря на обещание организаторов исправить это упущение, актеры и компании выступили с резкой критикой ассоциации. Так, один из крупнейших стриминговых сервисов Netflix, а также компания Amazon заявили, что прекращают сотрудничество с ассоциацией до проведения полномасштабной реформы. Актер Том Круз, по сведениям телеканала CNN, вернул организаторам три завоеванных им "Золотых глобуса". Актриса Скарлетт Йоханссон заявила, что избегала участия в мероприятиях ассоциации из-за сексизма. Помимо этого, она призвала всех отстраниться от ассоциации, пока не будет проведена "необходимая фундаментальная реформа внутри организации".

Премия "Золотой глобус", ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности уступает в США лишь "Оскару". Награда вручается по итогам прошедшего года более чем в двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение.

Награда была учреждена иностранными журналистами в октябре 1943 года, а первая церемония награждения состоялась в январе 1944-го. До 1958 года церемонию вели члены Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, впоследствии на роль ведущих стали приглашать известных исполнителей и профессиональных телеведущих. Лауреатов премии определяют члены ассоциации.