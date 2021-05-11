В Петербурге открылся фестиваль "Виват кино России"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Более 50 отечественных фильмов представлены в программе открывшегося во вторник в Петербурге 29-го Всероссийского фестиваля "Виват кино России!". Центром праздника стал Большой концертный зал "Октябрьский".

Фестиваль открылся традиционным проходом звезд по красной дорожке, в прошлом году от этого пришлось отказаться, так как из-за пандемии сроки фестиваля несколько раз переносились, и в итоге он прошел в декабре.

Его участникам адресовала свое приветствие министр культуры России Ольга Любимова, отметившая что программа фестиваля объединяет талантливых представителей индустрии, настоящих профессионалов, всецело увлеченных любимым делом".

"Фестиваль "Виват кино России!" отличает истинно петербургский демократизм и истинно петербургское благородство стиля", - написал в своем приветствии председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков.

Это мнение разделяют давние друзья фестиваля Сергей Никоненко, Вадим Абдрашитов, Александр Прошкин, Лариса Удовиченко, Лариса Лужина, Андрей Руденский, Сергей Пускепалис, Лариса Гузеева, Сегей Баталов, Игорь Клебанов, Армен Медведев и многие другие гости нынешнего "Вивата", приехавшие на праздник из столицы.

"Для меня большая честь быть председателем жюри столь престижного фестиваля. Очень люблю бывать на этом фестивале и в качестве гостя. Из всего множества фильмов, которые были сняты в России за прошедший год, отобраны те восемь картин, которые заслуживают пристального внимания", - сказал на пресс-конференции продюсер Вячеслав Тельнов, отдавший должное профессионализму отборочной комиссии. Он заверил, что жюри постарается быть в своей работе предельно объективным.

Первый конкурсный фильм вошел в программу открытия - была представлена картина режиссера Владимира Котта "Конец фильма". Остальные семь лент, претендующих на награды, будут показаны в кинотеатре "Москва". Члены жюри будут находиться в зале вместе с рядовыми зрителями, соотнося с их эмоциями свои ощущения. Помимо призов профессионалов, учрежден и существующий с первого фестивального года приз зрительских симпатий. В конкурсной обойме - фильмы "Батя" Дмитрия Ефимовича, "Белый снег" Николая Хомерики, "Навстречу мечте" Ирины Гобозашвили, "Пальма", Александра Домогарова-младшего, "Про Лелю и Миньку" Анны Чернаковой, "Только серьезные отношения" Вячеслава Росса, "Человек из Подольска" Семена Серзина.

Всего в программе фестиваля 54 отечественных художественных фильма. На все эти показы проход для зрителей свободный, эту традицию фестиваль не нарушал никогда.

О программе

"Фестиваль очень интересный во всех отношениях, потому что за эти почти тридцать лет произошло столько всего, кроме кино, и удивительно, что фестиваль выжил, что он продолжается, не меняя своей тематики", - сказал кинодраматург, художник-постановщик, актер и кинорежиссер Александр Адабашьян, чей юбилейный творческий вечер пройдет в среду в киноцентре "Родина".

Кинорежиссер Александр Прошкин проведет мастер-класс для студентов Института кино и телевидения. Круглый стол фестиваля будет посвящен теме "Герой вчерашних дней". Его участники обсудят, в частности, проблему сегодняшнего дня: почему герой большого кино "сбежал в сериалы".

Среди специальных программ особое место занимают два тематических блока, напоминающих о важных юбилейных датах отечественного календаря: "Мир и дар Достоевского" и "Александр Невский - святой рыцарь земли русской". Будут отмечены юбилеи Юрия Никулина, Евгения Леонова, Игоря Масленникова, Евгения Евстигнеева, Сергея Никоненко, Владимира Бортко.

Церемония закрытия пройдет 15 мая в музыкальном театре "Зазеркалье". На нем будут названы и победители конкурса "Народный рейтинг", где сами зрители назовут лучший из трех десятков новых телесериалов. Марафон показов завершится фильмом Алексея Федорченко "Последняя "Милая Болгария".

О фестивале

Фестиваль "Виват кино России!" впервые прошел в 1993 году, за годы его проведения было показано свыше 400 новых отечественных фильмов, собравших аудиторию свыше более 1 млн зрителей. Финансовую поддержку фестивалю оказывают Министерство культуры России, Союз кинематографистов РФ, Комитет по культуре Санкт-Петербурга и "Петербург-кино".