Данила Козловский и Клим Шипенко вошли в обновленный состав экспертного совета Фонда кино

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Фонд кино обновил составы экспертных групп по итогам опроса отрасли. Теперь в них входят режиссер, актер Данила Козловский, сценарист, режиссер Клим Шипенко, сообщается во вторник на сайте организации.

"В соответствии с решением совета Фонда кино были утверждены новые составы сценарной рабочей группы и экспертного совета Фонда кино. <…> Составы экспертных групп в 2021 году были обновлены на основании широкого опроса отрасли", - сообщается на сайте фонда.

Уточняется, что экспертный совет проводит анализ содержания и заявленных показателей национальных фильмов. В его состав вошли режиссер, актер Данила Козловский, сценарист, режиссер Клим Шипенко, режиссер Алексей Нужный и продюсер Петр Ануров.

Также обновлен состав сценарной рабочей группы, члены которой оценивают сценарии национальных фильмов, представленных в Фонд кино для получения поддержки производства. Туда вошли сценаристы Олег Маловичко, Олег Погодин, Николай Куликов и генеральный продюсер студии 1-2-3 Production Валерий Федорович.

"Были опрошены все организации кинематографии, фильмы которых собрали в прокате на территории Российской Федерации более 100 млн рублей за последние пять лет, а также крупнейшие киносети и ведущие прокатные компании страны (более 90 кинокомпаний) с целью определения круга профессионалов киноотрасли для включения их в число экспертов, осуществляющих оценку представленных в Фонд кино кинопроектов в рамках отборов на поддержку производства и проката национальных фильмов", - говорится в сообщении.