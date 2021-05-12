Выставка кукол открывается в ГУМе в честь 90-летия Театра им. Образцова

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Выставка "Куклы театра" из коллекции Театра им. С. В. Образцова открывается в торговой галерее ГУМ в рамках XXI Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе смотра.

"В этом году в честь 90-летия всемирно известного Театра кукол им. С. В. Образцова целую галерею ГУМа займет красочная выставка кукол, которые много лет рассказывали любимые истории со сцены театра", - сказали в пресс-службе.

Выставочный проект задуман как ретроспектива жизни театра. Гости торговой галереи смогут увидеть кукол из знаменитых спектаклей "Чиполлино", "Фигаро", "Золушка", "Пиковая дама", а также больших движущихся кукол, афиши со спектаклей разных лет, фотографии актеров и многое другое. Экспозиция будет работать до 12 июня.

К юбилею театра в рамках фестиваля "Черешневый лес" пройдет также премьера спектакля Екатерины Образцовой "Чиполлино" по мотивам сказки Джанни Родари.

Театр кукол имени С. В. Образцова - крупнейший российский кукольный театр, он был создан в 1931 году. В нем находятся единственная в России библиотека литературы о куклах и самый большой в мире Музей театральных кукол от античности до наших дней.

Выставка пройдет в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес". ТАСС выступает официальным информационным партнером фестиваля.