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Картину Жан-Мишеля Баскии "В этом случае" продали на аукционе за $93 млн

Выигрышную ставку сделали по телефону

НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /ТАСС/. Произведение американского неоэкспрессиониста и создателя граффити Жан-Мишеля Баскии (1960-1988) "В этом случае" ушло во вторник с молотка на аукционе Christie's за $93,1 млн. Трансляция торгов ведется на сайте аукциона.

Выигрышная ставка была сделана по телефону и составила $81 млн, однако с учетом всех дополнительных выплат коллекционеру необходимо будет отдать за картину $93,105 млн.

Последнее из серии произведений художника, изображающих черепа (ключевой мотив в творчестве Баския) было создано им в 1983 году. Принадлежащая к той же серии картина "Без названия", написанная в 1982 году, была продана в 2017 году за $110,5 млн, установив рекорд стоимости для проданных с аукциона произведений американских художников. Как отмечают эксперты Christie's, для чернокожего художника череп был "метафорой прошлого и преходящего характера человеческой жизни", в то же время служа "символом опасностей, подстерегающих молодых афроамериканцев на улицах Нью-Йорка".

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