Картину Бэнкси продали на торгах в Нью-Йорке за $2 млн

НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /ТАСС/. Произведение британского уличного художника Бэнкси "Смейся сейчас, но однажды править будем мы" с изображением трех обезьян было продано во вторник на торгах Christie's в Нью-Йорке более чем за $2 млн. Трансляция ведется на сайте аукционного дома.

Финальная стоимость лота составила $1,7 млн, но с учетом всех дополнительных выплат будущему владельцу картины придется отдать $2,07 млн. Отмечается, что произведение современного искусства, созданное в 2002 году на листе картона размером 76 на 102 см, было приобретено предыдущим владельцем из Европы в 2007 году.

Аналогичная картина, также выполненная на картоне с помощью трафарета и баллончика с краской, в 2008 году ушла с молотка менее чем за $500 тыс., что демонстрирует значительное повышение спроса на работы хужожника из Бристоля.