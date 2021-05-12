"Союзмультфильм" приобрел детский телевизионный канал "Мультиландия"

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. "Союзмультфильм" заключил сделку по приобретению телеканала "Мультиландия" - это позволит расширить возможности демонстрации нового контента студии, которая в ближайшие годы намерена развиваться в сторону медиахолдинга. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе студии.

"ООО "Союзмультфильм" заключило сделку по приобретению телеканала "Мультиландия". Долгосрочная стратегия развития "Союзмультфильма", которая была сформирована на этапе заключения сделки и создания совместного предприятия со Сбербанком, предполагала расширение собственных каналов дистрибуции контента. И приобретение детского ТВ-канала является частью реализации этой стратегии", - сказали в студии.

Как отметила гендиректор ООО "Союзмультфильм", председатель правления студии Юлиана Слащева, приобретение тематического телеканала - необходимый шаг с репутационной точки зрения, который также позволит расширить возможности для демонстрации нового контента "Союзмультфильма". "Студия намерена в ближайшие годы развиваться в сторону медиахолдинга, ключевыми направлениями которого будет продюсирование, производство и распространение детско-семейного контента. Международный опыт показывает, что все структуры аналогичного уровня имеют целый пул сегментированных по аудиториям каналов распространения своего контента", - процитировали Слащеву в студии.

Она добавила, что выбор "Мультиландии" был обоснован высокими показателями смотрения канала. В 2020 году канал провел ребрендинг, и уже в I квартале 2021 года вошел в тройку лидеров детских платных телеканалов по охвату аудитории (19,6 млн).

Директор телеканала Елена Опалева подчеркнула, что "Мультиландия" не будет менять название, а также существенно корректировать эфирную сетку - на данный момент контент киностудии "Союзмультфильм" составляет в ней 25%.

"На "Мультландии" будут проходить премьерные показы мультфильмов киностудии: в апреле этого года мы уже первыми на ТВ презентовали зрителю новый мультсериал "Чуч Мяуч". Помимо этого, в сотрудничестве с "Союзмультфильмом" мы будем готовить разноформатные программы". Совместными усилиями мы планируем создать действительно популярный детский телеканал", - пояснила она. Первые совместные телепроекты планируется выпустить в 2021 году.