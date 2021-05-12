Мишустин обновил состав правительственного совета по развитию отечественного кино

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Первый замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова, продюсеры Эдуард Илоян и Наталья Мокрицкая, которая также является главой сети "Москино", вошли в состав правительственного совета по развитию отечественной кинематографии. Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном в среду.

Согласно документу, премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился также включить в совет по согласованию продюсера Валерия Федоровича, исполнительного директора Фонда развития современного кинематографа "Кинопрайм" Антона Малышева, врио исполнительного директора Фонда кино Федора Соснова и других. Кроме того, в состав совета вошел замминистра финансов РФ Павел Кадочников.

Из состава совета исключили, в частности, режиссеров Алексея Попогребского, Владимира Хотиненко, Бориса Хлебникова, Джаника Файзиева.

Правительственный совет по развитию отечественной кинематографии является постоянно действующим совещательным органом, образованным в целях разработки предложений, связанных с реализацией государственной политики в области кинематографии. Возглавляет совет вице-премьер Татьяна Голикова.