Группа Hurts отменила гастроли в России

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Британская группа Hurts, планировавшая представить в России свой альбом в 2021 году, отменила гастроли. Об этом сообщил в среду организатор концертов, агентство Pop Farm.

"В связи с личными обстоятельствами и текущей ситуацией тур Faith отменен. Это решение далось нам очень непросто. Альбом Faith очень многое значит для нас, а ваши поддержка и любовь за последний год были просто потрясающими. Мы приносим глубочайшие извинения всем вам", - передали организаторы сообщение участников дуэта Тео Хатчкрафта и Адама Андерсона.

Группа планировала выступить со своей пятой студийной пластинкой в городах Дальнего Востока, Сибири, центральной России, в том числе в Москве.

Представители концертного агентства сообщили в Facebook, что возврат билетов будет осуществляться по месту приобретения.

Группа Hurts основана в 2009 году в Манчестере Тео Хатчкрафтом и Адамом Андерсоном. Первые же пластинки коллектива - Happiness и Exile - принесли Hurts успех и попали в десятку лучших альбомов в Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, Польше и Финляндии.