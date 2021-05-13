Эмо-Бэтмен поколения миллениалов: почему Роберт Паттинсон — самый странный в Голливуде

Роберт Паттинсон всегда был неоднозначной фигурой: он покорил сердца миллионов, каждый его выход на публику вызывает истерику у фанатов, журнал Times назвал его одним из самых влиятельных людей в мире, а в Голливуде он числится среди самых высокооплачиваемых актеров. При этом он настоящий кошмар пиарщика — Паттинсон не скрывает своего снисходительного отношения к "Сумеркам", которые сделали его знаменитым, и постоянно говорит странные вещи на интервью. Во время промотура фильма "Воды слонам" актер рассказал историю о клоуне в цирке, у которого загорелась его маленькая машина, и он умер. Вскоре выяснилось, что Паттинсон все придумал, и это вошло у него в привычку: актер может неожиданно заявить о том, что у него слишком тяжелая слюна, или что внутри него живет балерина, или во время интервью начать готовить макароны с сыром и сахаром, а потом спалить микроволновку. Последний эпизод, описанный в прошлом году в журнале GQ, окончательно убедил всех, что Паттинсон живет в своем мире и голливудская слава ему нипочем.

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Кажется, что известность пришла к Паттинсону случайно и он ее совсем не ждал. В детстве он играл в театре и даже получил небольшую роль красавчика Седрика Диггори в "Гарри Поттере", но его актерская карьера закончилась, почти не начавшись. Успеха после этого фильма так и не произошло — Паттинсону предлагали роли в небольших проектах за 20 фунтов в день, а с приходом пубертата закончилась и другая его карьера — модельная. По словам актера, он стал слишком мужественным для модельного бизнеса, который был заинтересован исключительно в андрогинной внешности. Паттинсон увлекался музыкой, подумывал пойти учиться на спичрайтера, но, в общем-то, не имел никаких конкретных планов. "Мне понадобилось много времени, чтобы найти свой голос или даже поверить в то, что у меня есть право говорить… Многие люди в молодости считают, что им есть что сказать, и они хотят, чтобы их услышали. Но я никогда не хотел, чтобы люди слышали, что я говорю, потому что, скорее всего, я говорил глупости", — вспоминает актер. Паттинсон по-прежнему вяло пытался пробиться в Голливуд, но за три года прослушиваний его никуда не пригласили. В 21 год он хотел окончательно покончить с актерством, когда ему подвернулся проект по книге некоей Стефани Мейер. Молодой человек не читал книгу или даже сценарий и записал кассету со своими пробами дома в Лондоне, где жил вместе с актером Томом Старриджем. Тот помог своему другу, сыграв Беллу. Агент Паттинсона уговорила его приехать в Лос-Анджелес, чтобы познакомиться с режиссером фильма Кэтрин Хардвик и продюсерами, хотя шансы его были малы. На роль уже пробовалось более 5 тыс. актеров, в том числе Орландо Блум, Хейден Кристенсен и Генри Кавилл. Все они показались Хардвик слишком старыми для роли вечно молодого вампира, который в сотый раз идет в 11-й класс. Впрочем, Паттинсон тоже был далеко не 16-летним юношей. Агент посоветовала ему раз 20 побриться перед встречей, и это сработало.

Описание На премьере фильма "Сумерки", 2008 год © Franco Origlia/Getty Images

Паттинсон явно не представлял, во что вписывался. Ему казалось, что "Сумерки" — это чуть ли не артхаус, небольшой фильм для специфической аудитории. Тогда серия книг Мейер уже стала бестселлером, и на картину выделили, конечно, не самые большие, но довольно приличные деньги — $37 млн. Вместо героя артхауса Паттинсон стал покорителем сердец всех девушек мира. Художественные достоинства проекта вызывали вопросы у почтенных критиков, однако это было не столь важно

Мейер вывела идеальную формулу современного принца: красивый, молодой, беззаветно влюбленный, но при этом загадочный и недоступный. И недоступный не потому, что у него детские травмы и сложные отношения с мамой, а потому, что он вампир. Так гораздо романтичнее! Неважно, что он мог бы съесть главную героиню в любую секунду, он же все-таки этого не сделал. Он желает Беллу, но должен находиться от нее как можно дальше, чтобы не покалечить. Что может быть притягательнее? Как сказал Стивен Кинг, "Гарри Поттер" говорит о том, как противостоять страхам, найти силу сделать то, что правильно, "Сумерки" же говорят о том, как важно иметь бойфренда". Такой же скепсис по отношению к книгам и их героям выражал сам Паттинсон. По его словам, Эдвард похож на бывшего преступника, который рано или поздно сойдет с ума и пойдет всех расстреливать. Во время промотуров "Сумерек" он не стеснялся шутить над проектом и не скрывал свое раздражение: "[Эдвард] довольно ограничивающий персонаж. Ты хочешь сделать его настолько драматичным, насколько это возможно, но он никогда не выходит из себя, так что ты думаешь: "Как, блин, вообще это играть?" Я думаю, это одна из самых сложных моих ролей". Но пути назад уже не было — Паттинсона захватила бездушная голливудская машина, и он стал пленником франшизы на долгих шесть лет. Все это время Паттинсон экспериментировал с жанрами и искал себя, хотя ему упорно продолжали предлагать романтические роли — мелодрамы "Помни меня", "Воды слонам" и "Милый друг". "Тебя очень быстро определяют в какую-то категорию по твоей внешности. Так что, если ты высокий англичанин с растрепанными волосами, ходил в частную школу и решил стать актером, тебя определяют в исторические фильмы. Но я не люблю исторические фильмы, так что приходится с этим бороться… На самом деле я всегда хотел роли, которые дают худым парням с темными волосами". Странно звучит, но актер оказался прав, и практически во всех фильмах после "Сумерек" он перекрашивал волосы в темный цвет. Свое настоящее лицо Паттинсон показал в "Космополисе" режиссера Дэвида Кроненберга, который известен своей любовью к гротеску. Затем вышел "Ровер" австралийца Дэвида Мишо, "Звездная карта" Кроненберга, "Затерянный город Z" Джеймса Грэя. Паттинсона чаще можно было увидеть не на голливудских вечеринках и обложках модных изданий, а на дорожках европейских кинофестивалей. В 2017 году на Каннском фестивале прошла премьера фильма братьев Сэфди "Хорошее время", где Паттинсон сыграл мелкого и, мягко говоря, не очень далекого преступника, который пытается вызволить своего младшего брата из рук полицейских.

Описание С Беном и Джошуа Сэфди на фотоколле фильма "Хорошее время" в Каннах, 2017 год © Stephane Cardinale/Corbis via Getty Images

Сэфди всегда были трикстерами — в каждом их фильме создается впечатление, что они сделали его исключительно для того, чтобы поиздеваться над зрителями. Иногда такое же впечатление складывается и о самом Паттинсоне — он как будто никогда не бывает серьезным, все время издевается и даже роли выбирает соответствующие

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Некоторые считают, что актер это делает в знак протеста, чтобы максимально дистанцироваться от безвкусной франшизы, которая сделала его знаменитым, сам же Паттинсон утверждает, что у него просто такой вкус. Он всегда хотел поработать с этими режиссерами, просто не думал о том, что это действительно можно сделать. Его герои далеко не самые лицеприятные персонажи с не самыми высокими моральными установками. В фильме Антонио Кампоса "Дьявол всегда здесь" актер и вовсе играет священника, растлевающего малолетних. Правда, большинство поразило даже не это, а скрипучий голос со странным южноамериканским акцентом, которым Паттинсон наградил своего персонажа. А в гениальном "Маяке" Роберта Эггерса Роб ударяется во все тяжкие: убивает чаек, спит с русалками и напивается до беспамятства с Уиллемом Дефо: "Играть героев, которые находятся в серой зоне с точки зрения морали, гораздо любопытнее. Таких персонажей я нахожу только в небольших фильмах". Подобные роли — явно не то, чего ждут от него поклонники "Сумерек" и голливудские студии, всегда нацеленные на прибыль. Однажды актер проснулся и понял, что у него нет работы. По словам агента, он просто не находился в списке востребованных актеров, и даже не из-за того, что студии не хотели делать с ним новые проекты, а потому что считали, что он сам в них не заинтересован. Тогда на помощь актеру пришел главный креативщик Голливуда Кристофер Нолан, предложивший ему роль в проекте "Довод". Началось обратное движение Паттинсона — из небольших проектов к голливудским блокбастерам.

Описание Кадр из фильма "Довод" © WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.