В оперном театре Новосибирска впервые прошел концерт под управлением женщины-дирижера

НОВОСИБИРСК, 12 мая. /ТАСС/. Гала-концерт в крупнейшем за Уралом Новосибирском театре оперы и балета (НОВАТ), впервые прошел под управлением женщины. Программа, ранее перенесенная из-за пандемии, с участием артистов Большого и Михайловского театров приурочена к 75-летнему юбилею театра, сообщил журналистам в среду художественный руководитель театра Владимир Кехман.

Крупнейшее в России здание театра строилось в годы войны и было официально открыто 12 мая 1945 года премьерой оперы "Иван Сусанин". В годы войны здании хранились эвакуированные фонды Третьяковской галереи, музея изобразительных искусств им. Пушкина, а также бесценные музыкальные инструменты работы Страдивари, Гварнери, Амати из государственной коллекции. В 2020 году театр отмечал свой юбилей, однако запланированные праздничные мероприятия не состоялись из-за пандемии и были перенесены на неопределенный срок.

"Это уникальное событие, потому что первый раз в истории театра концертом будет дирижировать женщина, дирижер Михайловского театра Алевтина Иоффе. Безусловно, это очень специальная программа, 95% музыки, которую мы сегодня услышим, никогда не звучала на этой сцене", - сказал Кехман.

Гала-концерт "С Днем рождения, НОВАТ!" объединил на сибирской сцене звезд Большого театра России и Санкт-Петербургского Михайловского театра. Кехман отметил, что концерт станет ключевым событием цикла мероприятий, посвященных 75-летнему юбилею Новосибирского театра оперы и балета - Театра Победы. К проведению этого мероприятия театр готовился больше года. Как уточнили в пресс-службе театра, многие произведения, вошедшие в программу юбилейного гала-концерта, никогда ранее не исполнялись на новосибирской сцене, а сценическое оформление и видеоконтент созданы специально для концерта известными театральными художниками.

В частности, на сцене НОВАТа впервые была исполнена сцена из балета "Нуреев", посвященного жизни всемирно известного солиста балета Рудольфа Нуреева, в постановке Кирилла Серебренникова. Сцену Рудольфа и Марго представили солисты Большого театра Марина Александрова и Владислав Лантратов.

Новосибирский академический театр оперы и балета открылся 12 мая 1945 года. Здание театра является крупнейшим зданием театра в РФ. Оно представляет собой сложный архитектурный комплекс и на сегодняшний день имеет статус объекта культурного наследия РФ. В 2020 году НОВАТ вошел в число самых посещаемых театров России наряду с Мариинским и Большим театрами, а также МХАТ им. Чехова.