Умер экс-солист оперной труппы Большого театра Владимир Редькин

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Народный артист РФ, бывший ведущий солист оперной труппы Государственного академического Большого театра Владимир Редькин умер в возрасте 65 лет. Об этом ТАСС сообщила в среду пресс-атташе театра Катерина Новикова.

"Печальная новость пришла из Российской академии музыки (РАМ) имени Гнесиных. Скоропостижно скончался народный артист России, солист оперы Большого театра, доцент кафедры сольного пения РАМ имени Гнесиных Владимир Редькин", - сказала она.

Прощание пройдет 15 мая в РАМ имени Гнесиных.

Редькин родился в 1956 году, окончил Московскую государственную консерватории имени П. И. Чайковского, затем стажировался в Школе усовершенствования профессионального мастерства при миланском театре Ла Скала в классе Джульетты Симионато. В Большой театр был принят сразу после окончания консерватории, в котором служил с 1986 по 2016 год. Как отметила Новикова, будучи ведущим солистом оперы ГАБТ в течение 30 лет, Редькин спел все ведущие партии, написанные для баритона. Среди них - Фигаро ("Севильский цирюльник" Дж. Россини), Евгений Онегин ("Евгений Онегин" П. Чайковского), Сильвио ("Паяцы" Р. Леонкавалло), Роберт ("Иоланта" П. Чайковского), Риголетто ("Риголетто" Дж. Верди), Князь Игорь ("Князь Игорь" А. Бородина) и другие. С 2002 года преподавал вокал в РАМ имени Гнесиных.