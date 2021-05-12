Петербургская филармония провела презентацию сайта, посвященного своему 100-летию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Филармония имени Дмитрия Шостаковича провела в среду презентацию сайта, посвященного своему 100-летию. Он будет доступен самому широкому кругу пользователей, которые захотят погрузиться в вековую историю старейшей концертной организации России.

"Когда мы отмечали 90-летие филармонии, мне удалось поднять несколько интересных исторических документов, которые открыли взгляд на нашу организацию с совершенно другой стороны. Тогда и родилась идея раскрыть историю Филармонии не только для тех, кто в ней служит, но и для широкой аудитории. Кроме того, сейчас в хорошую моду вошли образовательные проекты, и я очень надеюсь, что у нашего исторического сайта будет достаточно большая аудитория", - сказала на презентации автор digital-проекта "100-летие филармонии" Ирина Родионова.

Работа над проектом продолжается уже шесть лет. Сотрудники библиотеки перевели в компьютерный набор 100 сезонов Большого зала и почти столько же сезонов Малого. Составляется хронограф концертов разных десятилетий, пишутся биографии музыкантов, собираются фотоматериалы и автографы. Написаны уже больше 50 сезонов, но на сайте из-за технических проблем удалось пока разместить лишь 15. Хотя и эти 15 включают почти полторы тысячи статей. Коллекцию собранных документов открывает историческая афиша первого концерта из произведений Петра Чайковского, прозвучавших на открытии Петроградской филармонии 12 июня 1921 года под управлением главного дирижера и первого директора Эмиля Купера.

В 1918 году Наркомпросом была выпущена декларация о музыке, в которой утверждалось: только пребывая в состоянии музыки, человек существует.

"Этой цитатой мне бы хотелось обратиться ко всем, кто будет заходить на наш сайт для того, чтобы понимать: то, что там сохранилось за 100 лет истории, это все было и остается живым, это все существует сейчас. Поэтому только пребывая в состоянии музыки, мы и существуем", - заключила Родионова.