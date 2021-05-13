В Москве откроется выставка к 200-летию со дня рождения Федора Достоевского

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Выставка "Федор. Достоевский. Сильные впечатления" откроется 13 мая в Москве. Масштабная экспозиция приурочена к 200-летию со дня рождения классика.

Экспозиция займет два этажа центрального здания Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля.

Посетители, в частности, увидят мемориальные предметы, относящиеся к разным периодам жизни Достоевского. Среди них канделябр и книжный шкаф из квартиры Достоевских в Москве, книгу "Сто четыре священные истории из Ветхого и Нового Завета", по которой писатель учился читать, письменный стол из последней квартиры Достоевского, газета, которую Достоевский прочитал за день до смерти, будут представлены прижизненные издания произведений писателя, кроме того, посетители увидят рукописи Достоевского и подготовительные материалы к романам "Преступление и наказание", "Бесы", "Братья Карамазовы".

Статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова отметила, что выставка уникальна по своему масштабу. "Многие вещи посетители увидят впервые, многие экспонаты отреставрированы.

Очень надеемся, что выставка поможет школьникам изучать Достоевского, хотеть его читать, - сказала Манилова. - Мы очень надеемся, что эта выставка или ее реплика, но в натуральном выражении, с вещами, с предметами музейного фонда, будет экспонироваться не только в России, но и за рубежом".

Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) сказал, что Достоевский открыл для множества людей дорогу к православному христианству. "Достоевский как никто другой сумел раскрыть и своим современникам, и нашим современникам, и их потомкам, глубины и красоту православной веры", - сказал он на пресс-конференции, предшествущей открытию выставки. В странах, где не знают ничего ни о православной церкви, ни о православной культуре, ни даже о России, о них узнают через книги Достоевского, считает митрополит.

Выставка основана на материалах фондов Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля с привлечением экспонатов из собраний Российской государственной библиотеки, Российского государственного исторического военного архива, Государственной Третьяковской галереи, Государственного исторического музея и других музеев.

Экспозиция будет работать до 8 сентября.