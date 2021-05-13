В "Москино" подготовили специальную кинопрограмму к юбилею Михаила Булгакова

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Специальная программа к 130-летию со дня рождения писателя Михаила Булгакова 15 и 16 мая пройдет в кинотеатрах "Москино" и "Художественный". Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе киносети.

"К 130-летию со дня рождения писателя 15 и 16 мая в кинотеатрах "Москино" пройдет специальная программа, приуроченная к 130-летию со дня рождения Михаила Булгакова. В программе - показы экранизаций по произведениям писателя "Морфий", "Иван Васильевич меняет профессию" и "Собачье сердце", а также открытие выставки афиш фильмов по сценариям и книгам автора", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что 15 мая в кинотеатре "Художественный" состоится бесплатный показ фильма "Морфий" Алексея Балабанова по мотивам "Записок юного врача" и повести "Морфий". Автором сценария выступил Сергей Бодров-младший, фильм представят директор музея Петр Мансилья-Круз и литературовед Олег Лекманов.

Перед показом музей Булгакова проведет бесплатную экскурсию от сада "Аквариум" до кинотеатра "Художественный".

"Михаил Булгаков - один из самых больших и таинственных русских писателей и драматургов. Практически все его известные произведения были экранизированы, а многие - по несколько раз. Это говорит о том, что его драматургия, визуальность, образная система очень близка кинематографу. Юбилей автора "Москино" и "Художественный" отмечают показом культовой картины Алексея Балабанова "Морфий", - добавила генеральный директор "Москино" Наталья Мокрицкая.

Также 15 мая кинотеатр "Москино Космос" покажет фильм Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" по пьесе Михаила Булгакова "Иван Васильевич".

Перед показом со вступительным словом выступит заведующий научным отделом музея Булгакова Ивана Назарова, 1 июня экспозиция переедет в кинотеатр "Москино Сатурн", а с 16 июня займет фойе кинотеатра "Москино Салют".

"16 мая в кинотеатрах сети "Москино" пройдут дополнительные ретроспективные показы, приуроченные к юбилею писателя, билеты на которые будут продаваться по специальной цене 150 рублей. Помимо фильмов "Морфий" и "Иван Васильевич меняет профессию", зрители увидят "Собачье сердце" Владимира Бортко, блестящую экранизацию одноименной сатирической повести о неудавшемся эксперименте профессора Преображенского", - отметил собеседник агентства.