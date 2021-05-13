Театр Вахтангова представит в Барнауле спектакли по Пушкину и Софоклу

БАРНАУЛ, 13 мая. /ТАСС/. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова с 13 по 16 мая в рамках проекта "Большие гастроли" представит в Барнауле четыре спектакля, в том числе по произведениям Александра Пушкина и Софокла. Показы пройдут на сцене Алтайского краевого театра драмы им. В. М. Шукшина и Молодежного театра Алтая им. Валерия Золотухина, сообщил в четверг на пресс-конференции в Барнауле директор театра Кирилл Крок.

Актеры Театра имени Вахтангова, в рамках проекта "Большие гастроли" привезли на алтайские сцены спектакли "Евгений Онегин", "Царь Эдип", "Наш класс" и "Крик лангусты" - эти спектакли покажут в Барнауле в рамках гастролей в период с 13 по 16 мая.

"В рамках мероприятий к 100-летию нашего театра у нас давно были запланировали гастроли в Барнаул. Наша гастрольная программа составлена из лучших спектаклей. "Евгений Онегин" получил всевозможные мировые театральнее премии. Следом за ним мы представим международный спектакль, созданный совместно с национальным театром Греции, "Царь Эдип" - два вечера подряд будем показывать эту постановку", - сказал Крок.

Первый спектакль, "Евгений Онегин", барнаульцы увидят в четверг на сцене краевого театра драмы. Этот спектакль - лауреат национальной театральной премии "Золотая маска", театральной премии "Хрустальная Турандот". Спектакль является также обладателем специального приза фестиваля в Сполето (Италия).

По словам Крока, в Барнаул театр привез все декорации, а некоторые арендовал непосредственно в Барнауле, чтобы алтайские зрители не увидели никакой разницы с постановками в Москве.

Гастроли приурочены к 100-летию Театра имени Вахтангова, юбилей которого будет отмечаться 13 ноября 2021 года. В свою очередь краевой театр драмы, который в этом году также отмечает вековой юбилей, 16 и 17 июня покажет на исторической сцене театра имени Вахтангова в Москве два спектакля: "И разыгрались же в поле кони…" и "Укрощение строптивой".

О проекте "Большие гастроли"

Первые проекты программы "Большие гастроли" официально стартовали в 2014 году. Ежегодно в рамках программы зрители могут увидеть лучшие постановки театров со всей страны - как спектакли, уже завоевавшие зрительское признание, так и премьеры. География программы масштабна - от Калининграда до Камчатки, от Дербента до Чукотки.

В рамках программы проходит и большое количество сопутствующих мероприятий: для зрителей - творческие встречи с актерами, для профессионального сообщества - специализированные программы.