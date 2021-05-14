"Кто такой кот Бегемот". "Яндекс" рассказал, что россияне ищут про творчество Булгакова

"Яндекс" к 130-летию со дня рождения писателя Михаила Булгакова собрал топ поисковых запросов пользователей, в которых упоминается русский классик, его произведения и герои. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Самыми популярными запросами, в которых фигурирует фамилия писателя, стали "Где и когда родился Булгаков" (100 запросов), "От чего умер и где похоронен Булгаков" (100 запросов) и в каком году писатель написал повесть "Собачье сердце" (84 запроса). Кроме того, пользователей "Яндекса" интересует профессия Михаила Булгакова, где он учился (59 и 29 запросов соответственно), сколько лет писатель работал над романом "Мастер и Маргарита" (34).

Как сообщает компания, среди произведений Булгакова чаще всего пользователи ищут "Собачье сердце" (100), роман "Мастер и Маргарита" (79), рассказ "Морфий" (59). В рейтинг также попали книги "Записки юного врача" (40), "Белая гвардия" (38), "Иван Васильевич" (24) и "Роковые яйца" (20). Замыкают топ-10 в этой категории пьеса "Бег" (18), произведения "Театральный роман" (6) и "Дьяволиада" (5).

Большинство запросов пользователей "Яндекса" так или иначе посвящено одному из самых известных произведений писателя - "Мастеру и Маргарите" - и его персонажам: Мастеру, Маргарите, Воланду и коту Бегемоту. В частности, россияне интересуются, сколько было лет главным героям романа (100), кто входит в свиту Воланда (100) и кто такой кот Бегемот (100).

Рейтинг составлен на основе популярных запросов, которые пользователи "Яндекса" задавали в период с 20 апреля 2020 года по 21 апреля 2021 года.