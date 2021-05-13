Московский театр "Новая опера" впервые в России поставит оперу Верди "Стиффелио"

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Московский театр "Новая опера" им. Е.В. Колобова объявил планы нового, 31-го по счету, сезона, обещая, в частности, представить премьеры никогда не шедших на российской сцене опер "Мертвый город" Эриха Вольфганга Корнгольда и "Стиффелио" Джузеппе Верди. Об этом сообщил журналистам в четверг директор театра Антон Гетьман.

"Наш юбилейный, 30-й сезон еще продолжается и завершится 30 июня показом оперы Жоржа Бизе "Кармен", - сказал Гетьман. - Но планы следующего сезона уже полностью сформированы, и мы готовы их объявить".

По словам директора, театр будет вести дальнейшую деятельность под девизом: "Новая опера" должна быть новой".

"Современный музыкальный театр - многоликий, многожанровый, синтетический - таков вектор "Новой оперы" в сезоне 2021/22", - определил Гетьман. По его словам, в четвертом десятилетии творческой жизни театр выходит за пределы оперы и строит новую художественную реальность.

"В афише 31-го сезона - новые имена, в репертуаре - новая музыка, в диапазоне - новые жанры. К примеру, запускается проект "Dance резиденция", который станет ежегодным. Арсенал театра пополняется мощным циклом симфонических программ. Направление задает новый творческий лидер, один из самых востребованных молодых музыкантов - Валентин Урюпин, который c нового сезона станет главным дирижером театра "Новая опера", - заявил директор.

Он также сообщил, что "развивать, просвещать аудиторию театра и налаживать с ней диалог будет ОКНО, что расшифровывается как "Образовательный кластер Новой оперы".

Оперные премьеры

Представляя оперные премьеры следующего сезона, Гетьман подчеркнул, что это будут "сочинения, которые еще не ставились на российских сценах", и назвал оперу "Мертвый город" Эриха Вольфганга Корнгольда (1920) и оперу "Стиффелио" Джузеппе Верди (1850).

"Валентин Урюпин - знаток современной музыки XX-XXI веков, и потому для своей первой постановки в "Новой опере" в качестве музыкального руководителя он выбрал произведение Эриха Вольфганга Корнгольда. Волна интереса к этому композитору совсем недавно докатилась до нашей страны", - отметил Гетьман.

Он рассказал, что опера "Мертвый город" при жизни композитора имела большой успех: ставилась в Берлине, Вене, Нью-Йорке. К несчастью, политические события в Европе заглушили только разгорающийся талант Корнгольда. Он бежал в США и стал там известен как пионер кинокомпозиторства. "В результате имя Корнгольда было заново открыто в Европе только спустя десятилетия, а в России "Мертвый город" не звучал никогда, - уточнил Гетьман. - Мегауспешная постановка "Мертвого города" в Баварской опере (2019) всколыхнула интерес к этому произведению. Путь Корнгольда в России начинается с "Новой оперы".

По словам директора театра, премьера спектакля намечена на 14 апреля 2022 года. Музыкальный руководитель и дирижер - Валентин Урюпин, режиссер-постановщик - Василий Бархатов, в главных партиях - Елена Стихина и Рольф Ромей.

"Следующей премьерой станет опера Верди "Стиффелио", - продолжил Гетьман. - Известно, что она была написана композитором на взлете карьеры, перед знаменитым "Риголетто". Но из-за цензуры судьба "Стиффелио" оказалась несчастливой: история о женатом священнике, способном простить супруге ее неверность, а также чтение со сцены Нового Завета подверглись запрету. Верди пришлось кардинально перерабатывать оперу в другое сочинение, и только спустя столетие, в конце 1960-х годов, были обнаружены оригинальные рукописи". "В 2020 году на Крещенском фестивале в "Новой опере" состоялась российская премьера сочинения в концертном исполнении под управлением Александра Самоилэ. Теперь он же продирижирует полноценным спектаклем, премьеру которого планируется показать 8 июля 2022 года. Режиссер-постановщик - Екатерина Одегова. В главных партиях - Сергей Поляков, Нажмиддин Мавлянов, Елизавета Соина, Марина Нерабеева", - перечислил директор театра.

Крещенский фестиваль

Знаковым событием предстоящего сезона Гетьман назвал Крещенский фестиваль.

"Традиционный зимний фестиваль в "Новой опере" был задуман Евгением Владимировичем Колобовым как площадка для воплощения новых идей и звучания редких произведений. Мы возвращаем фестивалю его первоначальную философию: новые произведения - новые смыслы. Основная тема будущего фестиваля обозначена главным дирижером Валентином Урюпиным как тема женщины", - отметил директор театра.

Программу откроет 19 января 2022 года опера Жюля Массне "Золушка", которая прозвучит в концертном исполнении. А 23 января будет исполнена оратория "Страсти Симоновы". Ее автор - Кайя Саариахо, наша современница, которая родилась в Финляндии, живет во Франции, ее музыка с успехом исполняется во многих странах. "Страсти Симоновы" рассказывают о трагической жизни Симоны Вайль - французской религиозной мыслительницы и философа, пояснил Гетьман.

Он также сообщил, что 21 января состоится концерт в ГМИИ имени А.С. Пушкина, где под управлением дирижера Филиппа Чижевского прозвучат произведения XX века, в центре каждого будет стоять женский образ.

Симфонические программы

"Мощной линией, пронизывающей весь театральный сезон с сентября 2021 года по июнь 2022 года, станут симфонические программы, которые построены вокруг важных юбилейных дат, - сказал Гетьман.

В первую очередь он назвал 130-летие со дня рождения Сергея Прокофьева. "Дирижеры Валентин Урюпин, Александр Самоилэ, Александр Лазарев и Нодока Окисава представят симфоническую, балетную и кантатно-ораториальную музыку композитора. Театр дарит возможность услышать его редко звучащие сочинения, как, например, Концерт № 4 для фортепиано с оркестром", - озвучил юбилейную программу директор театра.

"Во-вторых, мы помним о 50-летии со дня смерти Игоря Стравинского. "Новая опера" во главе с Валентином Урюпиным отдаст дань памяти композитору, исполнив оперу-ораторию "Царь Эдип". Наконец, в июне 2022 года будет исполнена грандиозная Третья симфония Густава Малера, премьера которой состоялась 9 июня 1902 года, ровно 120 лет назад", - проанонсировал Гетьман.

Он уточнил, что откроется 31-й сезон 14 сентября 2021 года симфоническим концертом. "А уже на следующий день, 15 сентября, состоится открытие цикла симфонических программ, посвященных 130-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. В течение сезона будут исполнены все семь симфоний композитора", - добавил директор "Новой оперы".

Dance резиденция

Раскрывая планы предстоящего сезона, Гетьман обратил внимание на новый, неожиданный проект возглавляемого им театра. "Новая опера" совместно с фондом Mart представит программу "Dance резиденция", - сказал он. - Открывает проект Екатеринбургский театр современной хореографии "Провинциальные танцы" под руководством Татьяны Багановой".

Это один из первых авангардных коллективов постсоветской России, он стал первопроходцем в жанре современного танца, сформировал и закрепил это понятие в культурном пространстве нашей страны, отметил директор "Новой оперы".

"Сегодня Татьяна Баганова - самый титулованный хореограф современного танца в России, лауреат премий "Золотая маска" (2000, 2001, 2008 и 2014) и признанный во всем мире артист, получивший премии на международных конкурсах в Ганновере и Париже, ее спектакли идут в Европе и Америке", - перечислил он заслуги балетмейстера.

Гетьман также проинформировал, что на сцене "Новой оперы" танцевальный коллектив покажет свои важнейшие спектакли, в том числе легендарную "Весну священную" Игоря Стравинского, которую Татьяна Баганова поставила в год столетия балета: премьера состоялась в Большом театре России на фестивале "Век "Весны священной" - век модернизма" (2013). Спектакль стал лауреатом премии "Золотая маска" ("Лучший спектакль в современном танце" и "Лучшая работа художника", 2014).

"Кроме "Весны священной" в программу войдут такие постановки Багановой как "Свадебка", Sepia, "Девушка с фарфоровыми глазами". Также будет представлена постановка хореографов Анны Щеклеиной и Александра Фролова "Свободу статуе!" В целом программа продлится с 24 ноября по 5 декабря 2021 года", - сказал Гетьман.

Образовательный кластер

Он также рассказал о новом подразделении в структуре театра - ОКНО. "Эта аббревиатура расшифровывается как образовательный кластер Новой оперы" и представляет комплекс просветительских форматов, которые помогут сделать музыкальный театр важной частью жизни самых разных людей - разного возраста, достатка, вкусов и убеждений", - пояснил директор.

По его утверждению, главная задача образовательного кластера - помочь каждому найти свою точку контакта с музыкальным театром. Перед спектаклем зрители смогут посещать "Нелекции" - легкие беседы об опере. Несколько раз в месяц в театре будет собираться первый театральный любительский хор. А за пределами "Новой оперы" будут доступны театральные подкасты и аудиопрогулки по саду "Эрмитаж".

"Программы для детей охватят аудиторию от младенцев до подростков, - подчеркнул директор. - В июне 2021 пройдет первый ежегодный Театральный лагерь, где дети с родителями будут писать тексты на музыку Моцарта, создавать музыкальные инструменты и ставить музыкальный спектакль. В Международный день оперы (25 октября) запустится международный проект Opera Connect, который объединит десятки музыкальных театров мира и даст возможность детям общаться с ровесниками из других точек мира и изучать музыку разных стран".

Важным аспектом назвал Гетьман работу со школами и детскими садами. "Она начнется с общения с педагогами, которые пройдут специальные театральные тренинги и получат от ОКНО методички для проведения театральных уроков", - уточнил он.

"В новом сезоне также начнется работа по созданию инклюзивных программ и проектов для детей с особенностями развития. Первым шагом станет тренинг для сотрудников театра по пониманию инвалидности, разработанный экспертами фонда "Обнаженные сердца", - рассказал Гетьман.

Деятельность образовательного кластера обеспечивается поддержкой партнера театра Аркадия Ротенберга, отметил директор "Новой оперы".

О театре

Театр "Новая опера" основан в 1991 году в Москве по инициативе дирижера Евгения Колобова, имя которого он носит с 2006 года. Театр располагается в саду "Эрмитаж". В его репертуаре русская и западная классика, а также произведения, созданные по заказу театра. С 2020 года "Новую оперу" возглавляет Антон Гетьман.