Пересильд и Шипенко полетят на МКС для съемок фильма "Вызов"

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправятся на Международную космическую станцию (МКС) 5 октября. Их кандидатуры рекомендованы к назначению в основной экипаж по результатам конкурса, говорится в совместном сообщении Первого канала и Роскосмоса в четверг.

Как Россия перешла на короткие схемы полётов к МКС

Как Россия перешла на короткие схемы полётов к МКС ТАСС рассказывает, как усовершенствовались пилотируемые полёты к орбитальной станции

"Госкомиссия завершила отбор кандидатов на участие в космическом полете для съемок художественного фильма "Вызов" (рабочее название). По итогам медицинского и творческого отбора принято решение рекомендовать к назначению в основной экипаж Юлию Пересильд и Клима Шипенко", - говорится в сообщении.

Как уточнили Первый канал и Роскосмос, в дублирующий экипаж рекомендованы актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин. Съемки фильма будут проходить на МКС. Старт экспедиции на транспортном корабле "Союз МС-19" запланирован на 5 октября 2021 года с космодрома Байконур.

"Отдельно отмечено участие в проекте Галины Каировой, которой предложено продолжить отбор в отряд космонавтов на профессиональной основе", - подчеркнули Первый канал и госкорпорация.

В сообщении также уточняется, что специальная подготовка участников космического полета начнется не позднее 1 июня. "Им предстоит пройти в том числе испытания на центрифуге, вибростенде, совершить ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости, пройти парашютную подготовку", - говорится в нем.

Все тренировки будут освещаться в эфире Первого канала.

О фильме

Художественный фильм "Вызов" является частью научно-просветительского проекта, в рамках которого планируется также снять цикл документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли и специалистах, которые участвуют в производстве ракет-носителей, космических кораблей, наземной космической инфраструктуры.

"Проект станет наглядным свидетельством того, что полеты в космос постепенно становятся доступными не только для профессионалов, но и для все более широкого круга желающих", - отмечается в сообщении.

В ноябре прошлого года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выложил в Twitter ролик, в котором сообщалось, что съемки первого художественного фильма в космосе запланированы на октябрь 2021 года. Космическая драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Старт корабля "Союз МС-19" запланирован на 5 октября.