Умерла заслуженная артистка России Кира Крейлис-Петрова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Ветеран петербургской сцены заслуженная артистка России Кира Крейлис-Петрова умерла в Петербурге. 1 июля ей исполнилось бы 90 лет, сообщается в четверг на сайте Александринского театра.

"Кира Александровна скончалась 12 мая на 90-м году жизни. Более 30 лет она посвятила служению Александринскому театру. На эту сцену она пришла в 1980 году уже сложившимся зрелым мастером. Ушла из труппы в 2011 году, но навсегда осталась в плеяде корифеев Александринской сцены", - говорится в сообщении.

В 1955 году Кира Крейлис-Петрова окончила Школу-студию МХАТ. До прихода в Александринку сыграла более 70 ролей в ТЮЗе имени Александра Брянцева, в Театре Балтийского флота, в Областном драмтеатре на Сахалине, в ленинградском МДТ и Театре эстрады.

Десятки ярких ролей сыграны актрисой в Александринском театре. Среди работ ее последнего александринского периода, вошедшие в память зрителей, - Ляпкина-Тяпкина и Арина Пантелеймоновна в гоголевских спектаклях Валерия Фокина "Ревизор" и "Женитьба". Удостоена премии "Золотой софит" (2000) за роль Надежды Дуровой в спектакле "О, вы, которые любили".

Актриса была известна как автор-исполнитель своих фельетонов, монологов, скетчей, как участник множества концертов. В последние годы она сотрудничала с продюсерским центром "Театр Дом".

Кира Крейлис-Петрова также сыграла множество ролей в кино, где она начала сниматься в 1957 году. Снималась в телесериалах "Улицы разбитых фонарей", "Русские страшилки", "Вовочка", "У нас все дома", "Тайны следствия", "Женская логика". В последние годы озвучивала мультфильмы. Ее голосом говорят героини фильмов "Куйгорож" и "Егорий храбрый" из цикла "Гора самоцветов" студии "Пилот".