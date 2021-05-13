Валентин Урюпин станет главным дирижером театра "Новая опера"

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Валентин Урюпин станет главным дирижером московского театра "Новая опера" им. Е. В. Колобова в будущем, 31-м, сезоне. Об этом сообщил в четверг журналистам директор театра Антон Гетьман.

"Наша первая новость: в новом сезоне главным дирижером московского театра "Новая опера" имени Евгения Владимировича Колобова станет Валентин Урюпин", - сказал Гетьман. Как подчеркнули в театре, перед коллективом стоит "амбициозная задача - выйти на высший международный уровень". Под руководством Урюпина запланированы премьеры и сложные симфонические программы.

"Я очень рад прийти в театр с такой репутацией, с такой философией, основанный большим дирижером, и предвижу радость творчества и тяжелый труд в ближайшие годы, - поделился Урюпин, отвечая на вопрос ТАСС. - Я опираюсь на очень крепкий коллектив театра, на дирижеров, на оркестр, на хор и солистов, и мне представляется, что в этом театре есть огонь. Задача - еще повысить его температуру. Верю, что очень скоро мы начнем это делать".

Нынешний главный дирижер театра Александр Самоилэ продолжит сотрудничество с "Новой оперой" как дирижер, уточнил директор.

Валентин Урюпин - выпускник Московской консерватории им. П. И. Чайковского, ученик Геннадия Рождественского. Победитель II Всероссийского конкурса дирижеров в Москве (2015 год), лауреат Международного конкурса дирижеров им. Густава Малера в германском Бамберге (2016), а также других международных смотров. В 2019 году был удостоен премии президента РФ для молодых деятелей искусства "за вклад в развитие отечественного музыкального искусства".

Сейчас Урюпин является худруком и главным дирижером Ростовского академического симфонического оркестра, а также активно выступает как кларнетист.