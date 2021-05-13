Картину Бэнкси продали на аукционе в Нью-Йорке в три раза дороже начальной цены

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /ТАСС/. Картина британского уличного художника Бэнкси "Любовь в воздухе" была продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке на торгах, впервые принимавших криптовалюту, более чем за $12,9 млн. Об этом сообщается в четверг в пресс-релизе торгового дома.

"Это первый случай, когда в качестве платежа за произведение искусства принималась криптовалюта", - говорится в сообщении Sotheby's. Аукционный дом не уточнил, была ли в данном случае оплата произведена криптовалютой.

Оценочная стоимость полотна перед торгами составляла от $3 млн до $5 млн. Картина написана в 2005 году на холсте распыленной из баллончика краской. На ней изображен молодой человек, готовящийся бросить букет цветов. Изначально при создании изображения Бэнкси вдохновлялся протестами в секторе Газа. Эта тема снова стала актуальной в последние дни из-за новых столкновений между израильтянами и палестинцами.