В Петербурге открылся фестиваль русских театров стран СНГ и Балтии "Встречи в России"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Международный театральный фестиваль "Встречи в России" стран СНГ и Балтии в двадцать третий раз собрал в Петербурге русскоязычные театры ближнего зарубежья. В программе праздника, открывшегося в четверг в театре "Балтийский дом", восемь спектаклей разных жанров и направлений.

На открытии фестиваля впервые выступил Абхазский государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера. Труппа из Сухума показала спектакль по драме Федерико Гарсия Лорки "Кровавая свадьба". Эту постановку осуществила петербургская команда во главе с режиссером Марией Романовой.

"Мы понимаем, что только в таком взаимодействии наш театр может иметь творческие перспективы", - сказал на пресс-конференции генеральный директор абхазского театра Ираклий Хинтба. Он отметил, что в этом году достигнута договоренность с Высшим театральным училищем М. С. Щепкина о наборе в 2022 году целевого актерского курса театра. "И при поддержке Министерства культуры России, Россотрудничества мы будем проводить работу по набору талантливых ребят, которые в следующем году поступят в эту старейшую российскую театральную школу", - сказал он.

Об участниках

Русскую культурную коммуникацию назвал миссией "Встреч в России" руководитель фестиваля, заслуженный деятель искусств РФ Сергей Шуб. "Будут показаны спектакли из Грузии и Абхазии при всех непростых отношениях этих государств. У нас на фестивале встречались и ели один хлеб представители азербайджанского и армянского театров, труппы из Таджикистана и Узбекистана", - сказал он.

Пять театров, приехавших в Петербург с новыми спектаклями, уже завоевали зрительское признание. Один из старейших русских театров зарубежья, Тбилисский государственный академический русский драматический театр имени Александра Грибоедова (Грузия), отметивший в прошлом году свое 175-летие, представит премьеру сезона - "Записки сумасшедшего" по Николаю Гоголю. Спектакль поставил режиссер Георгий Маргвелашвили.

Государственный русский драматический театр имени Антона Чехова (Молдавия) и режиссер Дмитрий Коев покажут музыкальный спектакль "Белый кролик, или когда не все дома" по пьесе Мэри Чейз. Со спектаклем "Демон" по поэме Михаила Лермонтова приедет на фестиваль Гродненский областной театр кукол (Белоруссия). Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр и российский режиссер Сергей Бобровский представят новое прочтение пьесы Жана Ануя "Ромео и Жанетта". Брестский академический театр драмы имени Ленинского комсомола Белоруссии представит спектакль "Мещанская свадьба" по пьесе Бертольта Брехта в постановке Игоря Казакова.

Среди дебютантов "Встреч", помимо театра из Абхазии, Акмолинский областной русский драматический театр из Казахстана. Он покажет спектакль "Чичиков" по поэме Гоголя "Мертвые души" в режиссерском прочтении Шамиля Дыйканбаева. А режиссер Нарине Григорян и молодые актеры театра "Амазгаин" из Армении представят оригинальный спектакль "Лю-беф" по текстам Даниила Хармса.

В онлайн программе фестиваля русские театры из Вильнюса, Кишинева и Могилева покажут свои постановки по произведениям Федора Достоевского - к 200-летию со дня рождения классика.

О фестивале

Фестиваль "Встречи в России" впервые был проведен Балтийским международным фестивальным центром в 1998 году и стал первым и единственным фестивалем русскоязычных театров стран СНГ и Балтии в России. С тех пор фестиваль проводится ежегодно.

Поддержку фестивалю оказывают Министерство культуры РФ, Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), комитет по культуре и комитет по внешним связям Санкт-Петербурга, Межпарламентская ассамблея государств - участников СНГ, Союз театральных деятелей РФ.

На фестивале за эти годы были представлены почти все коллективы из республик бывшего СССР, имеющие статус русскоязычных театров. Теперь в программе представлены также русскоязычные театры дальнего зарубежья.

За время существования фестиваля в нем приняли участие более 68 театров, было сыграно 234 спектакля.