В Москве выступят музыканты воссоединившейся группы "Кино"

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Музыканты воссоединившейся группы "Кино" откроют серию концертов в Москве на стадионе "ЦСКА-Арена". Поклонников группы ожидают как хиты, так и менее известные песни коллектива, сообщил ТАСС продюсер шоу Александр Цой, сын легендарного лидера группы.

Концерты пройдут под девизом "Для тех, кто уже не мечтал послушать "Кино" вживую". Специально для шоу была оцифрована многоканальная запись вокала Виктора Цоя (1962-1990). В составе выступят два басиста группы разных лет - Александр Титов и Игорь Тихомиров, а также бессменный гитарист Юрий Каспарян.

"Мы очень долго готовились: это несколько лет напряженной работы с оцифровкой вокала, отрисовкой видео и анимации, создание драматургии концерта. В итоге у нас получилась почти трехчасовая программа, в которой группа, разумеется, исполнит как главные хиты, так и менее известные композиции. Зрители не только услышат голос Виктора Цоя в ранее невозможном качестве, но также увидят его рисунки", - подчеркнул Александр Цой.

В программу войдут такие песни, как "Группа крови", "Звезда по имени Солнце", композиции последнего для группы студийного "Черного альбома", а также "Мама, мы все тяжело больны", "Это не любовь", "Попробуй спеть вместе со мной" и другие, на которые музыканты презентовали клипы в преддверии концертов.

Изначально выступления в Москве и Санкт-Петербурге были назначены на осень 2020 года - спустя 30 лет после распада коллектива, но из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, их пришлось отложить.

Музыканты "Кино" дадут еще два концерта на той же площадке в Москве 15 и 16 мая, 22 и 23 мая они выступят в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Шоу также запланированы в Киеве (24 сентября), Нижнем Новгороде (2 октября) и Риге (11 декабря).

О группе

Группа "Кино" была основана в 1982 году в Ленинграде. Лидером и автором большинства песен коллектива, включая "Звезда по имени Солнце", "Хочу перемен", "Группа крови", "Дальше действовать будем мы" и других, был Виктор Цой.

Цой погиб в автокатастрофе, когда возвращался с рыбалки во время отдыха в Латвии. Находясь за рулем автомобиля "Москвич-2141", он не справился с управлением. Автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом, двигавшимся ему навстречу. 19 августа 1990 года Цой был похоронен на Богословском кладбище в Ленинграде. После его гибели группа распалась.