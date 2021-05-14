В Пушкинском музее прошла премьера документального фильма о коллекционерах Морозовых

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Премьера документального фильма режиссера Татьяны Рахмановой и историка искусства Наталии Семеновой "Морозовы. Без ума от искусства" прошла в Итальянском дворике Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

"Сейчас мы вступили в фазу, когда Иван Морозов - наш главный герой. Она длится уже довольно давно. <...> Мы очень сконцентрированы сейчас на том мире, что связан с этим именем, с этим человеком, который здорово отличается от Сергея Ивановича Щукина. У него коллекция совсем другая. И принципы жизни, и философия. Нам страшно повезло с двумя такими великими, но очень разными коллекционерами", - сказала директор музея Марина Лошак.

В создании фильма принимали участие ГМИИ им. А. С. Пушкина, Slow Production и Бюро художественного проектирования. В основу сценария фильма легли книги о Морозовых авторства Семеновой. По словам искусствоведа, об Иване Морозове осталось очень мало свидетельств. Среди них несколько фотографий, где герой запечатлен в кругу членов семьи, два живописных портрета, одно интервью, немногочисленные письма, счета и деловые бумаги.

"Когда режиссер фильма Таня Рахманова взяла этот материал, переработала его, мы сделали с ней сценарий. И когда получился этот фильм, для меня это было сильным потрясением, потому что был виден талант режиссера, благодаря которому получилось из этого огромного массива информации сделать такой продукт, который был бы одинаково интересен французскому и русскому зрителю. Огромную роль в этом фильме сыграла хроника. Практически 90% иллюстративного материала никто никогда не видел. Это огромный архивный труд", - отметила Семенова.

Она подчеркнула, что идеей создателей было сделать фильм так, чтобы в нем не было говорящих голов. "В нем нет ни кураторов, ни директоров музеев, ничьих внуков, а только живой голос наших героев. Мы придумали, что все это будет рассказано голосом Маргариты Кирилловны Морозовой, вдовы старшего брата Михаила, зритель увидит ее мемуары", - пояснила историк искусства. Помимо Маргариты Морозовой, повествование фильма ведут ее современники: свекровь Варвара Морозова, художник Василий Переплетчиков, критик Абрам Эфрос, бельгийский поэт Эмиль Верхарна, французский критик Феликс Фенеон и художник Морис Дени.

О серии фильмов и будущей выставке

Фильм о братьях Иване и Михаиле Морозовых продолжил серию фильмов о российских коллекционерах начала ХХ века, задуманную Наталией Семеновой и Татьяной Рахмановой. Первой картиной в серии стал фильм "Сергей Щукин: Роман коллекционера" (Arte France, Slow Production, 2016), который был выпущен к выставке "Иконы искусства модернизма. Коллекция Щукина" в парижской галерее Fondation Louis Vuitton.

В 2022 году Пушкинский музей подготовит масштабный выставочный проект, посвященный братьям Морозовым. В экспозицию будут включены произведения, собранные коллекционерами, 68 работ из Государственного Эрмитажа, 69 - из Государственной Третьяковской галереи и 91 - из ГМИИ им. А. С. Пушкина. Среди работ - прославленные шедевры Моне, Ренуара, Сезанна, Гогена, Матисса и Пикассо.