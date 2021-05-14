В Москве открывается XV Международный театральный фестиваль имени Чехова

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Юбилейный XV Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова начинается в Москве. В концертном зале "Зарядье" будет представлена масштабная театрализованная постановка "Сотворение мира" по одноименной оратории Йозефа Гайдна, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Программа XV Международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова готовилась в трудных условиях пандемии. Но несмотря на объективные сложности, можно с уверенностью утверждать, что она получилась яркой, разнообразной, разножанровой, как и в прежние годы. Достаточно сказать, что мировая серия включила 12 спектаклей из десяти стран мира", - отметила представитель пресс-службы.

По ее словам, зрители смогут увидеть испанское фламенко, аргентинское танго, индийский катхак, хип-хоп, современный танец, новый цирк, драму, синтез оперы и мультимедийного искусства, искусство мугама. "При этом Чеховский фестиваль впервые пройдет в новом формате: вместо традиционных двух летних месяцев он продлится до конца осени", - уточнила собеседница агентства.

"Сам факт формирования и осуществления программы стал возможен благодаря стремлению фестиваля, несмотря ни на что, сохранить возможность живого общения артистов и зрителей, энтузиазму зарубежных театров и компаний и поддержке со стороны Министерства культуры России и Департамента культуры города Москвы. Сегодня, во времена закрытых границ, возможность вновь прикоснуться к лучшим достижениям мирового искусства - в театре, а не онлайн, кажется особенно ценной", - заявили в пресс-службе.

Там же проинформировали, что в рамках XV фестиваля на Никитском бульваре также состоится выставка "Чеховские спектакли на Чеховском фестивале". Здесь на 32 стендах представлены спектакли по произведениям Чехова из программ фестивалей разных лет. За всю историю Чеховского фестиваля их было 70, два из которых будут показаны в этом году. Выставка продлится до 17 июля и будет доступна всем желающим.

Мировая серия

"Сегодня XV Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова откроется в концертном зале "Зарядье" масштабной постановкой "Сотворение мира". Это театрализованная версия оратории Йозефа Гайдна испанской компании "Фура дель Бауш". Режиссер - Карлуш Падрисса, дирижер - Хавьер Улисес Илан (Испания). В спектакле примут участие известные по выступлениям на ведущих европейских оперных сценах солисты Альба Фернандес Кано, Тони Марсоль, Довлет Нургельдыев, а также Государственный академический симфонический оркестр им. Е. Ф. Светланова и Московский государственный академический камерный хор (хор Минина). Показ состоится также 15 мая", - прокомментировали в пресс-службе "Чехов-феста".

Продолжит программу "Антиутопия" в постановке Патрисии Геррера, показы которого пройдут 27-29 мая на сцене "Геликон-оперы". Следующей в афише значится аргентинская труппа танцовщика и хореографа Хермана Корнехо, посвятившего себя популяризации танго как особого танцевального жанра, которая представит спектакль "Танго после заката" с участием чемпионов мира по танго в сопровождении оркестра музыкантов-виртуозов 1-5 июня на сцене Театра им. Моссовета.

"А с 13 по 18 июня на той же столичной площадке в необычный диалог вступят барочная музыка и хип-хоп в постановке "Фолия" хореографа Мурада Мерзуки Компании "Поль ан Сен" (Франция). Режиссер Нарине Григорян - яркая звезда на театральном небосклоне Армении - покажет свой новый спектакль "Пышка" по новелле Ги де Мопассана, который она поставила в Государственном театре "Амазгаин" им. Соса Саркисяна. Показы пройдут 26-27 июня на сцене Центра им. Мейерхольда. "Конец игры" по пьесе Сэмюэля Беккета в интерпретации грузинского режиссера-философа Роберта Стуруа, созданный им в Национальном театре им. Шота Руставели, представят 30 июня, 1-2 июля на сцене Театра им. Моссовета", - перечислили в пресс-службе фестиваля.

Анализируя дальнейшую афишу, там рассказали, что ансамбль Алима Гасымова из Баку познакомит зрителей с искусством мугама. Музыкальную программу "Мир воздвигнут на любви" на стихи древних персидских поэтов можно будет услышать в Театральном зале Московского международного Дома музыки 3 и 4 июля. Полет поэзии и акробатический полет, который с изяществом разыгрывается в безвоздушном пространстве, покажет зрителям Матюрен Болз и его компания "Руки, ноги и голова тоже" в спектакле "Высокие плато" 14-17 июля на сцене Театра им. Моссовета.

"Театр Габима и тель-авивский Театр Камери покажут свою версию чеховских "Трех сестер" 16-19 августа на сцене Театра им. Вл. Маяковского. А режиссер Александр Серра и Компания Умберто Орсини представят спектакль "Вишневый сад" по А. П. Чехову 22 и 23 августа на сцене Театра им. А. С. Пушкина", - отметили в пресс-службе "Чехов-феста".

Современный взгляд на древнюю танцевальную форму катхака представит индийская танцовщица и хореограф Адити Мангалдас в своем спектакле "Жизнь", который покажут 7-9 сентября на сцене Театра им. Моссовета. Японский хореограф Дзё Канамори и его компания "Ноизм" готовят для показа в Москве новую программу "Сад очертаний", которая пройдет 18-20 ноября на сцене Театра им. Моссовета и завершит программу фестиваля в этом году, заключили в пресс-службе.

О фестивале

Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова учрежден в 1992 году и с тех пор проводится раз в два года. За время существования форума в его программах было представлено более 500 спектаклей из 51 страны.