Картину Ван Гога продали на аукционе за $39,2 млн

НЬЮ-ЙОРК, 14 мая. /ТАСС/. Картина голландского импрессиониста Винсента Ван Гога (1853-1890) "Мост в Тренктае" продана в четверг за свыше $39 млн на аукционе Christie's в Нью-Йорке. Трансляция торгов ведется на сайте аукционного дома.

Стоимость этого лота составила $34 млн, однако с учетом всех дополнительных выплат новому владельцу картины придется выплатить за полотно $39,29 млн.

Как отмечает Christie's, Ван Гог написал эту картину в один из наиболее продуктивных периодов своего творчества. Работа будет выставляться в Институте искусств Детройта с 2022 по 2023 год.