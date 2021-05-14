Очная защита фильмов Фонда кино для лидеров отечественного кинопроизводства пройдет 19 мая

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Фильмы "Мастер и Маргарита", "Чемпион мира", "Метро 2033" и другие представят на очной защите Фонда кино для лидеров отечественного кинопроизводства 19 мая, сообщается на сайте организации в пятницу.

"Очная защита национальных фильмов, представленных лидерами отечественного кинопроизводства в Фонд кино с целью получения поддержки, пройдет 19 мая 2021 года", - сообщается на сайте.

В список включили, в частности, фильмы: "Джон" Алексея Чадова, "Мастер и Маргарита" Михаила Локшина, "Чемпион мира" Алексея Сидорова. Всего до защиты допущено 14 проектов.

Ранее врио директора Фонда кино Федор Соснов на рабочей встрече с представителями киноиндустрии сообщил, что фонд в 2021 году распределит между организациями кинематографии 1,6 млрд рублей, лидеры отечественного кинопроизводства получат из этой суммы 1,3 млрд рублей.

В перечень лидеров отечественного кинопроизводства в 2021 году вошли 10 кинокомпаний, среди них "Кинокомпания "СТВ", "ВБД Групп", "Студия "ТриТэ" Никиты Михалкова, "1-2-3 Продакшн", "Централ Партнершип", "Арт Пикчерс Студия", "Марс Медиа Энтертейнмент, "Базелевс", "Водород 2011", "Дирекция кино".