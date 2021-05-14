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Детский культурный форум впервые пройдет с 25 по 29 августа в Москве

Планируется, что его участниками станут около 2 тыс. одаренных детей из всех субъектов, сообщили в Министерстве культуры

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Детский культурный форум впервые пройдет с 25 по 29 августа в Москве, в нем примут участие около 2 тыс. одаренных ребят. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства культуры РФ.

"Форум впервые состоится в Москве с 25 по 29 августа. Планируется, что его участниками станут около 2 тыс. одаренных детей из всех субъектов Российской Федерации, а также стран Содружества Независимых Государств. К сожалению, эпидемиологическая ситуация в мире пока не позволяет пригласить делегации из зарубежных стран. Надеюсь, в дальнейшем география форума будет только расширяться", - привели в пресс-службе слова министра культуры РФ Ольги Любимовой.

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