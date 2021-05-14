Park Live - 2021 отменили

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Музыкальный фестиваль Park Live, который должен был пройти в Москве с 8 по 11 июля и с 15 по 18 июля 2021 года, отменен из-за невозможности получения российских виз артистами, а также приостановки авиасообщения с некоторыми странами из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пятницу организаторы фестиваля на странице в соцсети "ВКонтакте" .

"Мы приложили все усилия, чтобы провести Park Live в этом году. Но, к сожалению, как и в 2020-м, международные гастроли сталкиваются с препятствиями, при которых провести фестиваль заявленного уровня просто невозможно. Регулярное авиасообщение не налажено, артисты не могут получить российские визы, по состоянию на сегодняшний день некоторые из стран вообще нельзя покинуть без уважительной причины, а для артистов из Британии по-прежнему необходим карантин. В связи с этим мы вынужденно переносим фестиваль на 2022 год", - говорится в сообщении.

Кроме того, организаторы фестиваля анонсировали выступления первой волны артистов. Таким образом, 17 июня 2022 года выступит группа My Chemical Romance, 19 июня - Placebo, 8 июля - Gorillaz, 9 июля - Deftones и 16 июля - The Killers. На согласовании находятся даты выступлений групп Slipknot и The Offspring. "Скоро мы анонсируем их, а также других музыкантов, включая новые имена, - состав Park Live 2022 будет самым сильным за всю его историю", - добавили организаторы.

Уточняется, что обладатели однодневных билетов на Park Live 2020/2021 смогут выбрать для посещения любой день из всех представленных на Park Live 2022 (категория билета сохраняется), обладатели абонемента на любой из уикендов Park Live 2020/2021 могут посетить два уикенда Park Live 2022 (категория билета сохраняется), обладатели абонементов на оба уикенда Park Live 2020/2021 могут посетить все дни Park Live 2022 (категория билета сохраняется).

Фестиваль Park Live проводится с 2013 года и за свою историю неоднократно менял площадки в связи с ростом интереса слушателей к событию: ВДНХ, затем стадионы "Открытие Арена", "Арена ЦСКА", набережная Парка Горького. В 2020 году смотр впервые должен был пройти в парковой зоне спортивного комплекса "Лужники" с единовременной вместимостью до 50 тыс. посетителей, однако Park Live 2020 был отменен из-за приостановки международного авиасообщения в связи с пандемией коронавируса.