Вручение госпремий деятелям науки и культуры состоится 12 июня в Кремле

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Вручение Государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства состоится 12 июня в Кремле. Об этом ТАСС сообщил советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.

"Госпремии всегда вручаются в День России, 12 июня. Никаких изменений в этом году не предполагается. Мы готовимся к тому, что будут вручены премии в области литературы и искусства, так же как и в области науки и технологий ", - сказал Толстой.

По его словам, пока проведение церемонии планируется в очном формате.

Государственная премия - высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 млн рублей) лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.