Композитор Леонид Десятников получит Платоновскую премию в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 14 мая. /ТАСС/. Совет по присуждению Платоновской премии прошел в пятницу в правительстве Воронежской области, члены совета решили в этом году вручить ее известному российскому композитору Леониду Десятникову. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"В ходе обсуждения члены Совета единогласно решили, что Платоновская премия в этом году должна быть присуждена заслуженному деятелю искусств Российской Федерации, лауреату Государственной премии Российской Федерации композитору Леониду Десятникову. Его талант и творчество ценят многие любители музыки и в России, и за рубежом", - говорится в сообщении пресс-службы.

Леонид Десятников родился 16 октября 1955 года в Харькове, является выпускником Ленинградской консерватории по классу композиции, в 2009-2010 годах был музыкальным руководителем Большого театра России. Автор опер "Дети Розенталя", "Бедная Лиза", балетов "Утраченные иллюзии", Opera, музыки к фильмам "Затерянный в Сибири", "Мания Жизели", "Дневник его жены", "Ван Гоги" и других произведений.

Платоновская премия в размере 1 млн рублей вручается ежегодно в рамках Платоновского фестиваля искусств в Воронеже. Она учреждена правительством Воронежской области, присуждается российским или зарубежным деятелям литературы и искусства за значительный вклад в культурное достояние России, создание выдающихся произведений в литературе, театральном, музыкальном, изобразительном искусстве. В числе ее лауреатов театральный художник и писатель Эдуард Кочергин, режиссер Лев Додин, актриса Алла Демидова, режиссер Анатолий Васильев и другие.

О фестивале

Международный Платоновский фестиваль искусств создан в Воронеже в 2010 году, посвящен творчеству писателя Андрея Платонова (1899-1951), он проводился ежегодно в течение двух недель в июне. В связи с пандемией коронавируса в 2020 году фестиваль впервые прошел в сентябре и без участия иностранных артистов. В 2021 году фестиваль пройдет в трех частях: с 3 по 20 июня заявлена российская программа, с 4 по 17 сентября - зарубежная. Кроме того, в виде спецпроекта фестиваля 16 и 17 апреля в Воронеже впервые выступила труппа Большого театра с балетом "Укрощение строптивой".

Ежегодно фестиваль посещают порядка 100 тыс. человек, планируется около 100 мероприятий по направлениям: "Музыка", "Выставки", "Литература".