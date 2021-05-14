Выставку работ самарского иконописца Григория Журавлева открыли в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Произведения легендарного самарского иконописца Григория Журавлева (1860-1916), создававшего свои работы, держа кисть в зубах, представили на выставке в Государственном музее истории религии в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС. Экспозиция, организованная совместно с Самарским областным историко-краеведческим музеем имени П. В. Алабина, приурочена к 105-летию со дня смерти художника.

"Государственный музей истории религии - это вторая площадка, где будет экспонироваться выставка об удивительном человеке Григории Журавлеве. Наш музей представил [в экспозиции] прекрасную икону - это "Избранные святые" из нашей коллекции, чем мы очень гордимся. Здесь представлены иконы как самого Григория Журавлева, так и его учеников", - рассказала журналистам директор Музея истории религии Любовь Мусиенко. До Петербурга проект был представлен в Москве, в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.

В экспозицию вошли 14 икон, девять из которых написаны Журавлевым, а шесть - в сотворчестве с учениками. В едином выставочном пространстве собраны работы, хранящиеся в разных музеях, частных и церковных собраниях. Дополняют выставку мультимедийные программы с текстами, фотографиями и документами, посвященным жизни и творчеству художника.

В Петербурге выставка "Вопреки невозможному. Нерукотворные иконы Григория Журавлева" будет работать до 6 июня, после чего переместится в Самару, где экспозицию дополнит икона мастера "Святитель Николай Чудотворец" 1884 года из собрания Государственного Эрмитажа. Планируется, что в Самарском областном историко-краеведческом музее имени П. В. Алабина проект будет доступен с 14 июня по 3 октября.

Григорий Николаевич Журавлев родился в 1860 году в селе Утевка Бузулукского уезда Самарской губернии (ныне Нефтегорский район Самарской области) в крестьянской семье. Инвалид от рождения (у него были атрофированы руки и ноги), он научился писать и рисовать, держа кисть и карандаш в зубах. В 15 лет отправившись в Самару, Журавлев брал уроки мастерства у художника Федора Травкина. Встреча с самарским губернатором Александром Свербеевым стала для него судьбоносной - по его заказу с 1881 года Журавлев написал ряд икон. В начале 90-х годов он написал икону для строящегося в Самаре кафедрального собора.Она находится в храме Вознесения Христова в селе Кинель-Черкассы Самарской области. Самой масштабной работой Журавлева стала роспись Свято-Троицкой церкви в его родном селе Утевка - некоторые изображения сохранились в храме до сих пор.