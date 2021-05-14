Федеральные музеи по всей России с 1 по 10 мая посетили более 1,5 млн человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Музеи федерального подчинения по всей России во время майских праздников приняли около 1,5 млн посетителей. Об этом сообщила журналистам в пятницу в Санкт-Петербурге министр культуры РФ Ольга Любимова во время осмотра отреставрированных залов Русского музея.

"Блистательно майские праздники сказались на посещении музеев в первую очередь петербургских. Но в целом, если мы говорим о федеральных объектах, то с 1 по 10 мая 1,5 млн человек посетили наши музеи. На первом месте Петергоф, потом Царское Село и Павловск, четвертое место - это Калининград, музей Мирового океана. У нас очень интересно выстраиваются туристические маршруты, нам предстоит это анализировать", - сказала она.

По словам Любимовой, к 9 мая традиционно выросла посещаемость музеев и памятных мест, посвященных истории Великой Отечественной войны.

"Важно отметить, что ближе к 9 мая был невероятный рост посещения объектов, связанных с памятными датами и местами воинской славы. <...> Особенно приятно, что наши туристы выбирают в эти даты такие места для посещения. Поколения сменяются, а такие важнейшие места остаются памятными. И сейчас наш учет электронных билетов позволяет еще раз это показать: люди сами выбирают такие маршруты - не надо никому ничего доказывать - есть семейные традиции", - отметила она.

В числе самых популярных в этот период музеев Любимова назвала недавно открывшийся Музей Победы в Москве, музей-заповедник "Прохоровское поле" в Белгородской области, памятник-ансамбль Героям Сталинградской битвы в Волгограде и памятники в Севастополе.