"Ночь музеев" в Москве. Загадочный концерт в Третьяковке и бесплатные экскурсии на ВДНХ

Третьяковская галерея приглашает на концерт известного хип-хоп исполнителя, имя которого будет раскрыто уже на самом мероприятии. Отмечается только, что это один из интересных и глубоких современных артистов, популярных у молодежи. Помимо этого, в здании на Крымском Валу состоится премьера одноактного балета израильского хореографа Лотема Регева "Отражение", посвященного теме человеческих взаимоотношений. Бесплатно гости смогут посетить постоянную экспозицию на Крымском Валу и ряд выставок в основных филиалах и малых музеях. Те, кому не удастся посетить мероприятия лично, смогут присоединиться по онлайн-трансляции на официальном Youtube-канале Третьяковки.

Российские музеи подготовили более 1,2 тыс. мероприятий к ежегодной акции " Ночь музеев ", которая состоится с 15 по 16 мая в очном формате. Девиз этого года — "Больше, чем музей", и это утверждение музеи доказывают, превращаясь в площадки для театральных показов, концертов современной и народной музыки и мастер-классов по созданию собственных арт-объектов.

Еврейский музей

22:00 – 03:00

Еврейский музей и центр толерантности откроет вечер концертом неожиданного дуэта театрального режиссера Владислава Наставшевса и продюсера Ивана Лубенникова, которые сыграют композиции на стихи русских поэтов ХХ века из своего альбома "Опять нам будет сладко", представленного в прошлом году. Музыкальная часть программы сменится перформансом по мотивам "Большой картотеки" Льва Рубинштейна — молодые художники посредством аудио, видео и хореографии постараются переосмыслить творчество автора рубежа XX и XXI веков. Ознакомиться с основной экспозицией гости смогут в рамках экскурсии-размышления "Нам с вами по пути" в сопровождении гида музея и режиссера Кирилла Серебренникова: маршрут, который расскажет об исторических потрясениях, трагедиях и победах, завершится специально созданной для "Ночи музеев" инсталляцией Ани Моховой — художница представит свою интерпретацию образа "Древа жизни". Кроме того, музей готовит тематическую экскурсию "Тайные коды еврейского искусства" о символах и образах в иудаизме.

Винзавод

18:00 – 21:00

Центр современного искусства "Винзавод" в "Ночь музеев" приглашает гостей посмотреть на завершение грандиозного проекта "Стена". За 11 лет художники из разных стран нанесли на этот объект 46 слоев краски, последний слой появится на нем в ходе граффити-джема, в котором примут участие Кирилл Кто, Стас Добрый, Тимофей Радя, ЧТАК и другие авторы. Музыкальное сопровождение обеспечит dj Chagin. Для посетителей будут открыты также выставки в галереях "Винзавода": так, в пространстве Sostav в Цехе Красного можно посетить выставку-фестиваль ETOPIA с работами уличного художника Etock, татуировщика и художника Tairi и Стаса Ярко, а Totibadze Gallery представит экспозицию "Москвичи и гости столицы: коллективная выставка бессознательного".

Музей Победы

18:00 – 23:00

Художник Никас Сафронов, актрисы Ольга Кабо и Ирина Безрукова, писатель Сергей Шаргунов, а также известные журналисты, телеведущие, спортсмены и политики в "Ночь музеев" попробуют себя в качестве экскурсоводов в Музее Победы, который готовит для посетителей обширную программу. Квест "Посторонним вход разрешен" проведет гостей по специальному маршруту, обычно закрытому от чужих глаз, — его участники узнают о системе жизнеобеспечения музея, необходимой для функционирования его оборудования, а также побывают под куполом Зала Славы. В рамках шоу-программы "Победа и наука" сотрудники расскажут об открытиях, сделанных в годы Великой Отечественной войны, и о возможностях современной науки. Московский театр кукол специально для этой акции подготовил однодневную выставку "Куклы на войне", посвященную артистам фронтовых бригад, авторам, режиссерам и художникам, которые сочиняли спектакли военной поры. Вечер завершится показом военной драмы "Девять дней одного года" режиссера Михаила Ромма с Алексеем Баталовым в главной роли.

Музей Москвы

17:00 – 22:00

В "Ночь музеев" Музей Москвы проведет "картошка-пати": художник-график и дизайнер Андрей Логвин вместе со студентами Школы дизайна НИУ ВШЭ будут вырезать из картошки буквы и знаки, которые гости музея смогут использовать как печати и украсить ими футболки или создать картину. В программе вечера — открытие летнего кинотеатра совместно с «КАРО.Арт» показом ленты Марлена Хуциева «Застава Ильича». Филиал музея — Центр Гиляровского также подготовил мероприятия в рамках акции, театр "Практика" проведет концерт "Фольклорные традиции и современная академическая музыка". Актеры "Мастерской Брусникина" исполнят старинные русские песни, а также пьесы современных композиторов Дэвида Лэнга и Кшиштофа Пендерецкого. Помимо этого, для гостей музея будут организованы бесплатные кураторские экскурсии по действующим выставкам.