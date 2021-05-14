Интернациональный спектакль "Сотворение мира" открыл Чеховский фестиваль в Москве

Спектакль по одноименной оратории Йозефа Гайдна поставила испанская компания "Фура дель Бауш", режиссер - Карлуш Падрисса, дирижер - Хавьер Улисес Илан. В спектакле принимают участие оперные солисты Альба Фернандес Кано, Тони Марсоль, Довлет Нургельдыев, а также Государственный академический симфонический оркестр им. Е.Ф. Светланова и Московский государственный академический камерный хор (хор Минина).

"Чеховский фестиваль имеет возможность открыться сегодня. Для нас это огромное событие, что несмотря ни на что, вопреки ситуации, которая и у нас, и в других странах, мы все-таки решились и делаем все для того, чтобы этот фестиваль состоялся для нашей публики", - отметил генеральный директор фестиваля Валерий Шадрин.

Премьера спектакля "Сотворение мира" состоялась в Париже в 2017 году. Затем его показывали в Вене, Франкфурте, Нью-Йорке и других городах. По убеждению режиссера компании "Фура дель Бауш" Карлуша Падриссы, проект лучше всего будет звучать в Москве, потому что в России "наиболее сильны музыкальные традиции". В подтверждение этих слов Шадрин добавил, что все билеты на "Сотворение мира" были проданы задолго до показа. Падрисса рассказал, что постановка основана на тексте Библии и поэме "Потерянный рай" Джона Мильтона.

Режиссер пояснил, что с этим спектаклем труппа приезжает в страну, где собирает местных артистов, и за 5-7 дней создается новый спектакль. "Мы со своей стороны показываем наши умения из Испании, а они показывают, как здесь поют. <...> Мы объехали весь мир, мы были во многих странах, мы очень ценим смелость и способность к организации, которая существует в России", - добавил он.

Гайдн и купание в бассейне

Художественный руководитель Московского камерного хора Тимофей Гольберг рассказал, что когда он объявил о совместной постановке с испанской компанией, это предложение сначала не было воспринято с энтузиазмом. "Академический коллектив - интересная история, они стоят в четыре ряда с серьезными лицами и папками в руках. Когда на собрании я объявил, что некоторым придется в бассейне купаться в зале "Зарядье", мне, конечно, покрутили у виска. Но потом, когда они увидели видеозапись с предыдущих постановок этого спектакля, они поняли, что это неизбежно", - отметил он.

По его словам, артисты на сцене одновременно выполняют много функций. "Нам нужно нестись с одного места сцены на другое, при этом на замечательном немецком языке петь Йозефа Гайдна, поглядывать на дирижера, и если все получится, выполнять действия, которые режиссерская группа перед нами поставила", - уточнил он.

По словам советника по делам культуры и сотрудничества посольства Испании в России Хорхе Солера Идальго, следующая постановка на фестивале тоже будет испанской. "Патрисия Герреро приезжает со спектаклем, который перевели как "Антиутопия". <...>. Патрисия Герреро - артистка, работающая в жанре инновационного фламенко", - добавил он.

Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова в этом году изменил формат в связи с пандемией коронавируса. Вместо двух месяцев он продлится почти до конца года - с 14 мая по 20 ноября 2021 года. Мировая серия фестиваля включила 12 спектаклей из десяти стран. Смотр проходит при поддержке Министерства культуры РФ и столичного департамента культуры. Показы спектаклей программы пройдут на ведущих сценических площадках Москвы: в Государственном академическом театре им. Моссовета, Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина, Музыкальном театре "Геликон-опера", Московском концертном зале "Зарядье".

Чеховский фестиваль учрежден в 1992 году. С тех пор он проводится раз в два года. За время существования форума в его программах было представлено более 600 спектаклей из 51 страны.