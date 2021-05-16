Путин поприветствовал участников Всероссийского патриотического фестиваля авторской песни

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Всероссийского патриотического фестиваля авторской песни "Покровский собор". Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"В нашей стране авторская песня всегда пользовалась особой любовью слушателей разных возрастов и поколений. Талантливые, идущие от сердца поэтические, музыкальные произведения замечательных авторов и исполнителей и сегодня созвучны времени, и потому у них долгая и счастливая жизнь", - говорится в телеграмме.

Президент отметил, что фестиваль "Покровский собор" продолжает самобытные традиции авторской песни, представляя публике и жюри как опытных артистов, так и одаренную молодежь. Путин выразил уверенность, что это мероприятие станет большим праздником и запомнится насыщенной программой.

Ежегодный Всероссийский фестиваль патриотической авторской песни "Покровский собор" проводится 16 мая 2021 года в Гостином дворе в Москве.